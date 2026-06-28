EE. UU. vuelve a bombardear Irán, y eleva la tensión en Oriente Próximo

Estados Unidos ha lanzado una nueva oleada de bombardeos contra objetivos militares en Irán. La ofensiva supone un nuevo golpe al alto al fuego, y agrava la crisis en Oriente Próximo, mientras Donald Trump amenaza con endurecer los ataques estadounidenses contra Teherán.

El mando estadounidense asegura que Irán tuvo la oportunidad de respetar el alto al fuego tras los ataques del viernes pasado, pero considera que volvió a incumplir el acuerdo al lanzar un nuevo dron contra un petrolero. Por su parte, Irán acusa a EE. UU. de haber vulnerado previamente el memorando de entendimiento y defiende sus acciones como un ejercicio de "legítima defensa".

Tras la nueva ofensiva, Donald Trump ha vuelto a responsabilizar a Teherán de romper el cese de hostilidades y ha advertido de que el país podría ampliar su campaña militar. Y es que, el presidente americano ha asegurado que, si Teherán mantiene sus ataques, Washington completará "el trabajo" iniciado y ha lanzado una dura amenaza al afirmar que la República Islámica "dejará de existir".

Este nuevo intercambio de ataques pone en entredicho lo acordado el 17 de junio por ambos países; es decir, el cese de las hostilidades y la libre navegación por el estrecho de Ormuz. Además, incrementa la incertidumbre sobre las negociaciones para alcanzar un pacto definitivo en torno al programa nuclear iraní, alejando cualquier esperanza de estabilidad en la región.

Irán llama a la ONU

Teherán ha acusado este domingo a Estados Unidos de volver a incumplir el memorando firmado entre ambos países, tras los nuevos bombardeos al sur del país. Irán sostiene que los ataques vulneran tanto el acuerdo como la Carta de Naciones Unidas, y ha pedido la intervención de la ONU en el conficto.

Además, el Gobierno iraní ha asegurado que responderá militarmente a cualquier agresión contra su territorio, y ha insistido en que defenderá su soberanía.