Una ciudadana de origen vasca, Alazne Solabarrieta, se encuentra entre las personas desaparecidas a causa de los terremotos de Venezuela.

Pese a que fuentes familiares y Lehendakaritza habían confirmado inicialmente su fallecimiento, los equipos de rescate siguen en su busca tras el derrumbe de un edificio.

Se trata de una mujer de 65 años, nacida en Caracas pero de familia de Ondarroa. Se encontraba junto a su marido, también vasco, en el momento del terremoto. Él se encuentra herido en el hospital.

Alazne es nieta de José María Solabarrieta, que fue alcalde de Ondarroa (Bizaia) durante la Segunda República y tuvo que exiliarse a Venezuela.

El matrimonio regenta en Caracas el restaurante Pakea, que sirve gastronomía vasca.