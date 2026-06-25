Una mujer de origen vasco, entre las personas desaparecidas en los terremotos de Venezuela
A pesar de que fuentes familiares y Lehendakaritza habían confirmado inicialmente su fallecimiento, los equipos de rescate siguen en su búsqueda entre los escombros de un edificio derruido.
Una ciudadana de origen vasca, Alazne Solabarrieta, se encuentra entre las personas desaparecidas a causa de los terremotos de Venezuela.
Pese a que fuentes familiares y Lehendakaritza habían confirmado inicialmente su fallecimiento, los equipos de rescate siguen en su busca tras el derrumbe de un edificio.
Se trata de una mujer de 65 años, nacida en Caracas pero de familia de Ondarroa. Se encontraba junto a su marido, también vasco, en el momento del terremoto. Él se encuentra herido en el hospital.
Alazne es nieta de José María Solabarrieta, que fue alcalde de Ondarroa (Bizaia) durante la Segunda República y tuvo que exiliarse a Venezuela.
El matrimonio regenta en Caracas el restaurante Pakea, que sirve gastronomía vasca.
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Los Gobiernos de España y de Venezuela han puesto a disposición de la ciudadanía varios canales para la asistencia relacionada con el terremoto en el país.
Cifra de muertos
El Gobierno de Venezuela ha informado de varias decenas de muertos (una treintena a primera hora de la mañana) como consecuencia de dos terremotos, aunque la cifra podría dispararse en las próximas horas. Se trata de dos seísmos de magnitudes 7,2 y 7,5 que han tenido lugar en Sierra Aroa, en el noroeste del país, a 315 kilómetros por carretera de Caracas (200 km en línea recta), si bien el seísmo afecta a media docena de estados y también en la capital también se están registrando víctimas mortales.
En una intervención en la televisión estatal Venezolana de Televisión (VTV), Delcy Rodríguez ha señalado que las cifras son provisionales y que todavía no incluyen los datos del estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los seísmos.
“A esta hora, tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados”, ha declarado la mandataria.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), las consecuencias pueden ser mucho más graves. “Es probable que haya un elevado número de víctimas y daños extensos, y es probable que el desastre sea de gran alcance”, afirmó el USGS, con una estimación inicial del número de fallecidos que podría situarse entre 10.000 y 100.000.
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