Abelardo de la Espriella asume la Presidencia de Colombia
Abelardo de la Espriella ha asumido este viernes la Presidencia de Colombia en una ceremonia celebrada en Cali, alejada del tradicional protocolo de investidura en Bogotá y marcada por la presencia de líderes religiosos. El nuevo mandatario, de 48 años, ha defendido una nueva etapa para el país bajo el lema de «Patria Milagro».
La ceremonia, celebrada en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, ha incluido intervenciones de un rabino, un pastor evangélico y el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, además de una interpretación de Hallelujah de Leonard Cohen ante una imagen de la Virgen de Fátima.
Giro en la política de seguridad
Tras recibir la banda presidencial, De la Espriella ha abandonado el recinto para trasladarse al Cantón Militar Pichincha, donde ha pronunciado su primer discurso como presidente ante las Fuerzas Militares. En él ha anunciado un giro en la política de seguridad y ha asegurado que «la opción del diálogo está completamente agotada» con los grupos armados ilegales.
El nuevo presidente ha anunciado también el regreso de las fumigaciones contra los cultivos ilícitos y la construcción de «megacárceles» para los delincuentes considerados más peligrosos. Asimismo, ha advertido a las bandas criminales y del narcotráfico de que deberán someterse a la ley o enfrentarse a la fuerza del Estado.
En el ámbito económico, De la Espriella ha apostado por la austeridad, la atracción de inversiones y el aprovechamiento de los recursos naturales para recuperar la confianza y convertir Colombia en un destino «seguro y rentable» para los inversores.
La jornada de investidura ha transcurrido sin incidentes, mientras centenares de opositores se concentraban pacíficamente en Puerto Resistencia, uno de los principales escenarios de las protestas sociales de 2021. Tras los actos, el nuevo presidente ha nombrado oficialmente a sus 18 ministros.
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