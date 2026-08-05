Guerra Ucrania-Rusia
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Al menos 14 muertos y 27 heridos en ataques nocturnos de Rusia sobre la región de Kiev

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Euskaraz irakurri: Gutxienez 14 pertsona hil eta 27 zauritu dira Errusiak Kieven aurka egindako gaueko erasoetan
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EITB

Última actualización

En el distrito de Brovary se han producido incendios de "gran magnitud" en almacenes de la ciudad de Brovary, y los pueblos de Velyka Dymerka, Kvitneve y Peremoga. Los ataques de Rusia se producen después de que este martes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunciara nuevas operaciones contra territorio ruso.

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