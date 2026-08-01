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Fuertes rachas de viento siguen alimentando varios incendios en la región de Atenas

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Haize bolada bortitzek hainbat sute elikatzen jarraitzen dute Atenaseko eskualdean
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EITB

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Los bomberos actúan contra las llamas de Porto Germeno, a 60 kilómetros al noroeste de la capital. El viento es el mayor enemigo en estos momentos, ya que las fuertes rachas han alimentado las llamas y la situación es crítica en todo el país.

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