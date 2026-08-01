Fuertes rachas de viento siguen alimentando varios incendios en la región de Atenas
Los bomberos actúan contra las llamas de Porto Germeno, a 60 kilómetros al noroeste de la capital. El viento es el mayor enemigo en estos momentos, ya que las fuertes rachas han alimentado las llamas y la situación es crítica en todo el país.
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La UE reunirá de urgencia a los ministros de Interior para abordar la crisis migratoria de Ceuta
Irlanda, que preside este semestre el Consejo de la UE, ha convocado una videoconferencia extraordinaria para el martes tras la petición de Pedro Sánchez y la carta firmada por otros 22 líderes europeos.
22 países de la UE reclaman una respuesta común ante la crisis migratoria de Ceuta
La carta, impulsada por Italia y Dinamarca, pide una reunión extraordinaria de los ministros del Interior para reforzar el control de las fronteras exteriores y señala que las regularizaciones masivas pueden actuar como "factor de atracción".
Von der Leyen dice que "es necesario reforzar aún más" el control de fronteras europeas
La presidenta de la Comisión Europea ha advertido que "debemos permanecer alerta en todos los puntos de entrada críticos y mantener una estrecha coordinación entre todas las autoridades" e insta a realizar "un proceso de análisis de las lecciones aprendidas para mejorar la resiliencia europea".
Hamás confirma un acuerdo para su desarme, pero lo condiciona a la retirada israelí de Gaza
Asimismo, el grupo palestino insiste en que no entregará su armamento antes de que Israel se retire de la Franja.
Irán reivindica un ataque contra una base de Estados Unidos en Kuwait
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Los bombardeos dejan al menos 20 miembros de las Fuerzas de Movilización Popular muertos y 32 heridos, e Irak convoca una reunión de emergencia ante la escalada de tensión en Oriente Medio.
El fujimorismo vuelve a Perú: Keiko Fujimori jura el cargo como presidenta para los próximos cinco años
La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) ha logrado ser presidenta en su cuarto intento después de perder en segunda vuelta en las elecciones anteriores. Tendrá que hacer frente a la inestabilidad política que ha marcado la última década y deberá llegar a acuerdos para gobernar, ya que no cuenta con mayoría. Además, Keiko Fujimori ha manifestado su intención de acercarse a Trump, y esto prodía traer un cambio en las políticas estatales de Perú, ya que su principal socio comercial es China.
El megaincendio de Gironda se reactiva en uno de los focos y evacúan a otros 4000 turistas
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Al menos 18 muertos y decenas de heridos en Japón tras terremoto de magnitud 7,1
Las autoridades temen que haya más fallecidos en la explosión en un centro comercial en Kumamoto. La alerta de tsunami para el suroeste del país ha sido retirada.