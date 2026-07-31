Crisis migratoria
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Continúa el flujo de migrantes a Ceuta, que ya ha recibido la llegada de 50 000 personas

El Ejército ha colocado sus tanques en el acceso a la ciudad desde el espigón para impedir que se dispersen. Los migrantes fallecidos son ya 19. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará Ceuta hoy, y el Ejecutivo insiste en que "devolverá" a los migrantes a Marruecos.

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Euskaraz irakurri: Migratzaileen etorrerak ez du etenik Ceutan, eta 50.000 lagun iritsi dira jada
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Agencias | EITB

Última actualización

La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido con miles personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de la mañana. El flujo de llegadas no ha cesado durante la madrugada, y el Ministerio del Interior cifra en unas 50 000 el total de llegadas. Los migrantes fallecidos son ya 19. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará Ceuta hoy, viernes.

El Ejecutivo español ha subrayado que “devolverá” a Marruecos a todos los migrantes llegados estos días. Mientras, estos migrantes están accediendo tanto a nado como a pie, bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. 

El Ejército ha colocado sus tanques en la puerta de acceso a Ceuta desde el espigón para impedir que se dispersen y redirigir a los inmigrantes hacia el Polígono del Tarajal, una zona repleta de naves.

Vuelta a Marruecos

El flujo de entradas no se ha cortado a primera hora de este viernes, pero esta noche también han sido muchos los inmigrantes que han regresado al Tarajal para volver a Marruecos por su propio pie.
  
Los extranjeros siguen entrando, pero no de manera descontrolada, como durante toda la jornada del jueves. Las autoridades quieren evitar que los inmigrantes se dirijan al centro de la ciudad y a las barriadas, donde desde ayer se encuentran durmiendo o deambulando.
  
Los inmigrantes, marroquíes en su inmensa mayoría, caminan desorientados por las calles de toda la ciudad, sin saber adónde ir dado que en los centros de acogida no admiten nuevos ingresos.
  
El de adultos, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentra saturado con más de mil residentes pese a tener 512 plazas. Además, en sus inmediaciones continúan llegando nuevas personas, ya hay más de un millar a la espera de ingresar.

Recursos colapsados

Los recursos del área de Menores están "colapsados" desde el miércoles, como informaron desde la Ciudad Autónoma. Además, han reabierto dos centros de acogida para hacer frente a la demanda, y trabajan para habilitar otros tantos.
  
Interior anunció que había acordado con Marruecos la devolución "lo antes posible" de "todos" los migrantes que habían entrado ilegalmente a Ceuta. Mientras, efectivos militares han sido desplegados en la frontera junto a la Guardia Civil y también para garantizar la seguridad en el conjunto de la ciudad autónoma.
  
 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza a Ceuta este viernes, 31 de julio, acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar la crisis migratoria desatada en la ciudad autónoma con la entrada sin control de miles de personas desde Marruecos.

Largas colas en los supermercados

Por otro lado, en las últimas horas se están produciendo largas colas de migrantes en los supermercados, lo que ha llegado a provocar en alguna ocasión la intervención policial ante la afluencia de personas.

De hecho, la Policía ha tenido que dispersar la concentración de éstos a las puertas de un conocido supermercado de la ciudad y después ordenarlos en fila ante la puerta para evitar altercados.
  
Asimismo, en el Paseo Marítimo de la ciudad autónoma se ha presenciado una gran multitud de personas que entraron desde Marruecos en las últimas horas, que han ido deambulando y durmiendo en las calles e, incluso, refrescándose en fuentes del municipio. También algunos vecinos han exclamado gritos de insultos hacia los inmigrantes desde sus balcones.

España "devolverá" a todos los migrantes

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este viernes que España aplicará los convenios migratorios que ha firmado con países como Marruecos para "devolver" a las personas que han llegado de forma masiva en las últimas horas a Ceuta.

"Se va a establecer lógicamente lo que es el marco que existe con respecto a los convenios migratorios que tenemos firmados con varios países, entre ellos Marruecos, también Mauritania y Senegal", ha afirmado.

Según ha indicado, se tendrán "lógicamente" en cuenta los derechos, la humanidad y la "respuesta humanitaria" ante la llegada de estas personas.

En todo caso, Torres ha insistido en que "se va a proceder a que esas personas regresen en los procedimientos reglados a su país".

Italia estudia suspender Schengen con España

El Gobierno italiano está considerando la suspensión de la aplicación del Tratado de Schengen de libre circulación con España tras lo que ocurrido en Ceuta, según fuentes del Ejecutivo.

La postura favorable a esta medida fue respaldada por el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, quien expresó su firme apoyo al trabajo que viene realizando el titular del Interior, Matteo Piantedosi.

"Estoy a favor de cerrar el espacio Schengen con España y tengo plena confianza en el trabajo del ministro Piantedosi. La inmigración irregular y descontrolada supone un peligro para la seguridad nacional", manifestó Tajani a través de una publicación en X.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha convocado para este viernes al embajador de Italia en el país, Giuseppe Buccino Grimaldi, tras estas declaraciones.

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