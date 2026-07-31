Continúa el flujo de migrantes a Ceuta, que ya ha recibido la llegada de 50 000 personas
El Ejército ha colocado sus tanques en el acceso a la ciudad desde el espigón para impedir que se dispersen. Los migrantes fallecidos son ya 19. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará Ceuta hoy, y el Ejecutivo insiste en que "devolverá" a los migrantes a Marruecos.
La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido con miles personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de la mañana. El flujo de llegadas no ha cesado durante la madrugada, y el Ministerio del Interior cifra en unas 50 000 el total de llegadas. Los migrantes fallecidos son ya 19. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará Ceuta hoy, viernes.
El Ejecutivo español ha subrayado que “devolverá” a Marruecos a todos los migrantes llegados estos días. Mientras, estos migrantes están accediendo tanto a nado como a pie, bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma.
El Ejército ha colocado sus tanques en la puerta de acceso a Ceuta desde el espigón para impedir que se dispersen y redirigir a los inmigrantes hacia el Polígono del Tarajal, una zona repleta de naves.
Vuelta a Marruecos
El flujo de entradas no se ha cortado a primera hora de este viernes, pero esta noche también han sido muchos los inmigrantes que han regresado al Tarajal para volver a Marruecos por su propio pie.
Los extranjeros siguen entrando, pero no de manera descontrolada, como durante toda la jornada del jueves. Las autoridades quieren evitar que los inmigrantes se dirijan al centro de la ciudad y a las barriadas, donde desde ayer se encuentran durmiendo o deambulando.
Los inmigrantes, marroquíes en su inmensa mayoría, caminan desorientados por las calles de toda la ciudad, sin saber adónde ir dado que en los centros de acogida no admiten nuevos ingresos.
El de adultos, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentra saturado con más de mil residentes pese a tener 512 plazas. Además, en sus inmediaciones continúan llegando nuevas personas, ya hay más de un millar a la espera de ingresar.
Recursos colapsados
Los recursos del área de Menores están "colapsados" desde el miércoles, como informaron desde la Ciudad Autónoma. Además, han reabierto dos centros de acogida para hacer frente a la demanda, y trabajan para habilitar otros tantos.
Interior anunció que había acordado con Marruecos la devolución "lo antes posible" de "todos" los migrantes que habían entrado ilegalmente a Ceuta. Mientras, efectivos militares han sido desplegados en la frontera junto a la Guardia Civil y también para garantizar la seguridad en el conjunto de la ciudad autónoma.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza a Ceuta este viernes, 31 de julio, acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar la crisis migratoria desatada en la ciudad autónoma con la entrada sin control de miles de personas desde Marruecos.
Largas colas en los supermercados
Por otro lado, en las últimas horas se están produciendo largas colas de migrantes en los supermercados, lo que ha llegado a provocar en alguna ocasión la intervención policial ante la afluencia de personas.
De hecho, la Policía ha tenido que dispersar la concentración de éstos a las puertas de un conocido supermercado de la ciudad y después ordenarlos en fila ante la puerta para evitar altercados.
Asimismo, en el Paseo Marítimo de la ciudad autónoma se ha presenciado una gran multitud de personas que entraron desde Marruecos en las últimas horas, que han ido deambulando y durmiendo en las calles e, incluso, refrescándose en fuentes del municipio. También algunos vecinos han exclamado gritos de insultos hacia los inmigrantes desde sus balcones.
España "devolverá" a todos los migrantes
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este viernes que España aplicará los convenios migratorios que ha firmado con países como Marruecos para "devolver" a las personas que han llegado de forma masiva en las últimas horas a Ceuta.
"Se va a establecer lógicamente lo que es el marco que existe con respecto a los convenios migratorios que tenemos firmados con varios países, entre ellos Marruecos, también Mauritania y Senegal", ha afirmado.
Según ha indicado, se tendrán "lógicamente" en cuenta los derechos, la humanidad y la "respuesta humanitaria" ante la llegada de estas personas.
En todo caso, Torres ha insistido en que "se va a proceder a que esas personas regresen en los procedimientos reglados a su país".
Italia estudia suspender Schengen con España
El Gobierno italiano está considerando la suspensión de la aplicación del Tratado de Schengen de libre circulación con España tras lo que ocurrido en Ceuta, según fuentes del Ejecutivo.
La postura favorable a esta medida fue respaldada por el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, quien expresó su firme apoyo al trabajo que viene realizando el titular del Interior, Matteo Piantedosi.
"Estoy a favor de cerrar el espacio Schengen con España y tengo plena confianza en el trabajo del ministro Piantedosi. La inmigración irregular y descontrolada supone un peligro para la seguridad nacional", manifestó Tajani a través de una publicación en X.
El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha convocado para este viernes al embajador de Italia en el país, Giuseppe Buccino Grimaldi, tras estas declaraciones.
Te puede interesar
Francia ordena reforzar los controles fronterizos con España tras la crisis en Ceuta
La medida afecta a los pasos fronterizos de Gipuzkoa y Navarra hacia Ipar Euskal Herria.
El Gobierno de España reconoce como víctima a Josu Mujika y declara "ilegal" al tribunal que lo juzgó
Mujika, natural de Legazpi, murió hace hoy 51 años por disparos de la Policía Armada durante una operación policial contra ETA en Madrid.
Denuncian el fallecimiento de un preso en Zaballa y reclaman mayor transparencia
La asociación Salhaketa Araba cuestiona la atención prestada al preso de 60 años antes de su fallecimiento. Sostiene que lo ocurrido "no puede entenderse como un hecho aislado".
El PP aconseja a Zupiria que se preocupe más por la seguridad y menos por las competencias
La portavoz parlamentaria del PP ha lamentado que el consejero "no está en lo que tiene que estar", y ha opinado que "si se preocupara por la seguridad lo que se preocupa por las competencias", en su opinión, "la policía estaría mejor dotada".
El Gobierno de España despliega a la Armada en Ceuta ante la entrada de miles de personas desde Marruecos
Miles de personas han cruzado sin control de Marruecos a Ceuta el mediodía de este jueves, y al menos 18 han fallecido. La situación ha desbordado a los servicios de emergencia y a las fuerzas de seguridad.
Zupiria insiste en que es "inaceptable" la actuación de la Policía Nacional en Bilbao
En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha indicado que no va a "polemizar" con los sindicatos de la Policía Nacional.
El juez Calama pide a entidades bancarias información de las cuentas de Zapatero, sus hijas y su secretaria
Tras recibir un informe de la UDEF, el magistrado aprecia indicios de la existencia de "una estructura organizada dirigida por el expresidente, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes".
Etxanobe propone un pacto para construir el futuro de Bizkaia
El Palacio Foral de Bizkaia ha acogido este mediodía la tradicional recepción de San Ignacio. Una cita institucional y social para conmemorar la festividad del patron de Bizkaia y de Gipuzkoa que congrega a medio millar de invitados de todos los ambitos y que se convierte cada año en el evento político más importante a las puertas del mes de agosto. Durante su intervención, la diputada general Elixabete Etxanobe ha pedido un pacto con dos pilares para contruir el futuro de Bizkaia el autogobierno y la fiscalidad.
Jon Insausti defiende una gestión de las cenas solidarias orientada a la inclusión social y laboral
Ante la polémica suscitada por la prohibición de las cenas solidarias, el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha explicado este miércoles que la iniciativa precisa de una respuesta administrativa orientada a generar la inclusión social y laboral de las personas. Asimismo, apunta que los municipios vecinos adoptarán estas medidas antes o después.