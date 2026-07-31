Continúa el flujo de migrantes a Ceuta, que ya ha recibido la llegada de 50 000 personas

La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido con miles personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de la mañana. El flujo de llegadas no ha cesado durante la madrugada, y el Ministerio del Interior cifra en unas 50 000 el total de llegadas. Los migrantes fallecidos son ya 19. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará Ceuta hoy, viernes.

El Ejecutivo español ha subrayado que “devolverá” a Marruecos a todos los migrantes llegados estos días. Mientras, estos migrantes están accediendo tanto a nado como a pie, bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma.

El Ejército ha colocado sus tanques en la puerta de acceso a Ceuta desde el espigón para impedir que se dispersen y redirigir a los inmigrantes hacia el Polígono del Tarajal, una zona repleta de naves.