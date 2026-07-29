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Condenado a dos años de prisión por enaltecer el terrorismo y humillar a las víctimas de ETA en una red social

Al hombre, vecino de Zaragoza, se le halló también material pornográfico infantil en sus dispositivos incautados.
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EITB

Última actualización

La Audiencia Nacional ha condenado a un hombre, vecino de la provincia de Zaragoza, a una pena de dos años de prisión como autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas de ETA cometido de forma continuada a través de una red social.

Según informa la Policía Nacional en una nota, agentes de este cuerpo en Navarra tuvieron conocimiento en junio de 2024 de la existencia de varios perfiles en una conocida red social en los que el usuario estaría cometiendo de forma indiciaria y mantenida en el tiempo un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a sus víctimas, y realizando amenazas de carácter grave a diversas personalidades públicas.

Tras varios meses de investigación con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Aragón se llevó a cabo la detención de un ciudadano afincado en la provincia de Zaragoza al cual se le intervinieron varios dispositivos. Tras el análisis de estos quedan debidamente acreditados los delitos mencionados, así como otro de pornografía infantil.

Finalmente, en abril de este año, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional emitió resolución condenatoria al acusado con la pena de dos años de prisión y multa de doce meses con seis euros de cuota diaria. 

Víctimas del terrorismo Delitos Política

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