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Ubarretxena afirma que siguen las negociaciones sobre transferencias y espera tener más suerte tras el verano

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La portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, en Radio Euskadi.

Euskaraz irakurri: Transferentzien inguruan negoziatzen jarraitzen dutela eta uda ostean zorte gehiago izatea espero du Ubarretxenak
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EITB

Última actualización

En una entrevista a Radio Euskadi, la portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno ha destacado que se deben lograr "acuerdos de calado" para que haya una reunión de la Comisión Bilateral entre el lehendakari Imanol Pradales y el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez. 

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