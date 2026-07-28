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Sánchez: "¿Qué más tiene que pasar para establecer un pacto contra la emergencia climática?"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Euskaraz irakurri: Sanchez: Zer gehiago gertatu behar da larrialdi klimatikoaren aurkako ituna hitzartzeko?
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EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido hoy de que la "emergencia climática mata" por lo que ha reiterado su oferta de un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática y al "negacionismo".  Sánchez ha recordado que en lo que va de año 2026, los incendios han arrasado 170.000 hectáreas en España, una superficie seis veces superior a la del ejercicio anterior. También ha señalado que los incendios han dejado ya una decena de víctimas mortales cuando todavía quedan por delante agosto y septiembre, dos de los meses de mayor riesgo.

Pedro Sánchez España Incendios Política

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GRAFCVA5215. LA VALL D'UIXÓ (CASTELLÓN), 27/07/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), junto a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a su llegada al Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de La Vall d'Uixó (Castellón), donde se reúne con los equipos desplegados para la extinción del incendio. EFE/Manuel Bruque
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