Sánchez avanza "horas complejas" por los incendios y pide "comprensión y precaución" a la ciudadanía
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha visitado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado por el incendio en la Vall d'Uixó (Castellón), que ha arrasado 6500 hectáreas, con un perímetro de 48 kilómetros, y ha obligado a la evacuación de más de 16 000 personas y el confinamiento de unas 65 000 de varias localidades del entorno de la Serra d'Espadà.
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Sánchez insiste en un Pacto de Estado frente a la emergencia climática: "Esta sí que es una prioridad nacional"
El presidente del Gobierno español ha asegurado en la presentación de la Red de Refugios Climáticos que no se cansará "de pedir al resto de fuerzas políticas, al resto de agentes sociales, una y otra vez, que se unan" al Pacto de Estado frente a la "emergencia climática".
Pedro Sánchez: "La emergencia climática mata"
El presidente del Gobierno español ha asegurado que "los veranos son cada vez más difíciles, destructivos y mortíferos". Sánchez ha realizado estas declaraciones en la clausura de la presentación de la Red de Refugios Climáticos, en el marco del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.
Descendientes de las víctimas y el consistorio de Otxandio piden un reconocimiento de la masacre
Con motivo del 90 aniversario del bombardeo de Otxandio, perpetrado tan sólo cuatro días después de la sublevación franquista, la localidad han recordado a las 61 víctimas mortales, muchas de ellas niños. Fue el primer ataque aéreo de la guerra contra la población civil.
Pradales llama a "seguir la estela" del Lehendakari Aguirre y sus valores
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30 años desde que ETA asesinó a Isidro Usabiaga en Ordizia
La familia, propietaria de la empresa de grúas Usabiaga, era muy conocida y apreciada en el pueblo. El empresario pagó el "impuesto revolucionario", pero ETA le acusó de colaborar con la policía. Miles de personas salieron a la calle para condenar el atentado y solidarizarse con los familiares de Usabiaga.
Homenajean a Pertur en Irun, en el 50 aniversario de su desaparición
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Dimiten el presidente y el consejero delegado de Plus Ultra, investigados por el rescate a la aerolínea en 2021
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El Tribunal Supremo aplica la amnistía a ocho condenados por delitos relacionados con el "procés"
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