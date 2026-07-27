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Sánchez avanza "horas complejas" por los incendios y pide "comprensión y precaución" a la ciudadanía

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GRAFCVA5215. LA VALL D'UIXÓ (CASTELLÓN), 27/07/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), junto a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a su llegada al Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de La Vall d'Uixó (Castellón), donde se reúne con los equipos desplegados para la extinción del incendio. EFE/Manuel Bruque
18:00 - 20:00
Pedro Sánchez durante su visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado por el incendio en la Vall d'Uixó (Castellón). Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Suteengatik "ordu zailak" iragarri ditu Sanchezek eta "ulermena eta arreta" eskatu die herritarrei
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EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha visitado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado por el incendio en la Vall d'Uixó (Castellón), que ha arrasado 6500 hectáreas, con un perímetro de 48 kilómetros, y ha obligado a la evacuación de más de 16 000 personas y el confinamiento de unas 65 000 de varias localidades del entorno de la Serra d'Espadà.

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