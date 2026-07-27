Sánchez avanza "horas complejas" por los incendios y pide "comprensión y precaución" a la ciudadanía

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha visitado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado por el incendio en la Vall d'Uixó (Castellón), que ha arrasado 6500 hectáreas, con un perímetro de 48 kilómetros, y ha obligado a la evacuación de más de 16 000 personas y el confinamiento de unas 65 000 de varias localidades del entorno de la Serra d'Espadà.