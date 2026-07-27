Incendios en España
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Pedro Sánchez: "La emergencia climática mata"

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pedro Sanchez: "Larrialdi klimatikoak hil egiten du"
author image

EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno español ha asegurado que "los veranos son cada vez más difíciles, destructivos y mortíferos". Sánchez ha realizado estas declaraciones en la clausura de la presentación de la Red de Refugios Climáticos, en el marco del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. 

El incendio de Madrid sigue activo y con tres frentes sin estabilizar, aunque disminuye su avance
Incendios España Gobierno de España Pedro Sánchez Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

María Chivite: "Si alguien ha hecho algo, que pague, pero no seré yo"

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha trasladado este viernes a UPN, quien le ha llamado a comparecer en el Parlamento sobre el último informe de la UCO de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, que "cuanto más se investiga y más se avanza en los tribunales, más queda claro que no hay nada de nada" sobre ella. "La única intervención que ha tenido este Gobierno relacionada con ese informe es la colaboración con la Justicia para dar información y contribuir al buen desarrollo de la investigación. Todo lo demás es parte de una estrategia de caza de brujas contra mí que ni el Supremo ni la UCO avalan con sus investigaciones y pronunciamientos, porque no hay nada", ha subrayado.

Cargar más
Publicidad
X