Pedro Sánchez: "La emergencia climática mata"
El presidente del Gobierno español ha asegurado que "los veranos son cada vez más difíciles, destructivos y mortíferos". Sánchez ha realizado estas declaraciones en la clausura de la presentación de la Red de Refugios Climáticos, en el marco del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.
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Descendientes de las víctimas y el consistorio de Otxandio piden un reconocimiento de la masacre
Con motivo del 90 aniversario del bombardeo de Otxandio, perpetrado tan sólo cuatro días después de la sublevación franquista, la localidad han recordado a las 61 víctimas mortales, muchas de ellas niños. Fue el primer ataque aéreo de la guerra contra la población civil.
Pradales llama a "seguir la estela" del Lehendakari Aguirre y sus valores
El Lehendakari, Imanol Pradales, ha llamado a "seguir la estela" del lehendakari José Antonio Aguirre, que "lo dio todo para marcar el rumbo del pueblo vasco en momentos muy complicados", y ha reivindicado sus valores de "esfuerzo, humildad y trabajo en equipo" que dejó como "magnífico ejemplo" al frente del primer Gobierno vasco.
30 años desde que ETA asesinó a Isidro Usabiaga en Ordizia
La familia, propietaria de la empresa de grúas Usabiaga, era muy conocida y apreciada en el pueblo. El empresario pagó el "impuesto revolucionario", pero ETA le acusó de colaborar con la policía. Miles de personas salieron a la calle para condenar el atentado y solidarizarse con los familiares de Usabiaga.
Homenajean a Pertur en Irun, en el 50 aniversario de su desaparición
Bajo el lema "Pertur. Egia nahi", los allegados del que fuera dirigente de ETA pm recuerdan que su caso no ha prescrito y exigen que se siga investigando.
Dimiten el presidente y el consejero delegado de Plus Ultra, investigados por el rescate a la aerolínea en 2021
La decisión llega después de admitir ante la Audiencia Nacional el pago de 530 000 euros por la mediación de Zapatero y de su socio en la operación.
Pradales pide alejar el euskera del conflicto: "El idioma nos necesita a todos"
El lehendakari, Imanol Pradales, señala que los avances del euskera no vendrán de “la imposición” y alude a la iniciativa ‘Jauzia gara’, que abrirá una nueva vía para la revitalización de la lengua vasca en las próximas décadas.
El Tribunal Supremo aplica la amnistía a ocho condenados por delitos relacionados con el "procés"
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EH Bildu denuncia que siguen "los recortes" en verano en atención primaria
En una comparecencia celebrada ante el centro de salud de Urban de Barakaldo, la parlamentaria de EH Bildu, Rebeka Ubera, ha indicado que, según los datos ofrecidos por el propio Departamento de Salud, en 2026, únicamente el 62% de los centros de salud mantienen su actividad "considerada como normal, una cifra idéntica a la de 2025 y muy alejada del 75% registrado en 2023".
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La presidenta de Navarra, María Chivite, ha trasladado este viernes a UPN, quien le ha llamado a comparecer en el Parlamento sobre el último informe de la UCO de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, que "cuanto más se investiga y más se avanza en los tribunales, más queda claro que no hay nada de nada" sobre ella. "La única intervención que ha tenido este Gobierno relacionada con ese informe es la colaboración con la Justicia para dar información y contribuir al buen desarrollo de la investigación. Todo lo demás es parte de una estrategia de caza de brujas contra mí que ni el Supremo ni la UCO avalan con sus investigaciones y pronunciamientos, porque no hay nada", ha subrayado.