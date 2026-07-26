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Descendientes de las víctimas y el consistorio de Otxandio piden un reconocimiento de la masacre

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Con motivo del 90 aniversario del bombardeo de Otxandio, perpetrado tan sólo cuatro días después de la sublevación franquista, la localidad han recordado a las 61 víctimas mortales, muchas de ellas niños. Fue el primer ataque aéreo de la guerra contra la población civil.

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