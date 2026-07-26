MEMORIA HISTÓRICA

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30 años desde que ETA asesinó a Isidro Usabiaga en Ordizia

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30 urte betetzen dira ETAk Isidro Usabiaga Ordizian hil zuenetik
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EITB

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La familia, propietaria de la empresa de grúas Usabiaga, era muy conocida y apreciada en el pueblo. El empresario pagó el "impuesto revolucionario", pero ETA le acusó de colaborar con la policía. Miles de personas salieron a la calle para condenar el atentado y solidarizarse con los familiares de Usabiaga.

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