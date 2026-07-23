Pradales y Sánchez aplazan la reunión bilateral sobre transferencias a después del verano

El Gobierno Vasco y el español han decidido aplazar para después del verano el encuentro previsto este mes de julio entre el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente, Pedro Sánchez, para firmar el traspaso de transferencias, ya que no hay acuerdo en las negociaciones.

La consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Ejecutivo vasco, María Ubarretxena, ha estado este jueves reunida en Madrid con representantes del Gobierno español para seguir negociando el traspaso de algunas competencias. Sin embargo, según el ejecutivo vasco, no se ha llegado a ningún acuerdo.

Las competencias que están sobre la mesa son algunos aspectos de la Seguridad Social como las prestaciones familiares contributivas y las de incapacidad y cuestiones relacionadas con las mutuas colaboradoras, y también sobre puertos.