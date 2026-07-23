Pradales y Sánchez aplazan la reunión bilateral sobre transferencias a después del verano
El Gobierno Vasco y el español han decidido aplazar para después del verano el encuentro previsto este mes de julio entre el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente, Pedro Sánchez, para firmar el traspaso de transferencias, ya que no hay acuerdo en las negociaciones.
La consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Ejecutivo vasco, María Ubarretxena, ha estado este jueves reunida en Madrid con representantes del Gobierno español para seguir negociando el traspaso de algunas competencias. Sin embargo, según el ejecutivo vasco, no se ha llegado a ningún acuerdo.
Las competencias que están sobre la mesa son algunos aspectos de la Seguridad Social como las prestaciones familiares contributivas y las de incapacidad y cuestiones relacionadas con las mutuas colaboradoras, y también sobre puertos.
Posiciones muy alejadas
El pasado martes, Ubarretxena afirmó de que veía "muy complicado" que se pudiera llegar a un acuerdo porque "las posiciones están muy alejadas", algo que hoy se ha ratificado. Por lo tanto, según fuentes del Gobierno vasco, ambos gobiernos han decidido "de común acuerdo" aplazar la Comisión Bilateral.
Ambos Ejecutivos se habían dado de plazo hasta primeros de agosto para acordar los traspasos y que los dos mandatarios firmasen los acuerdos. Tras la falta de acuerdo, los dos gobiernos se han emplazado a seguir trabajando para que la próxima convocatoria de este órgano bilateral "redunde en una agenda con contenido político que se materialice en nuevos acuerdos".
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