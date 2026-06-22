El lehendakari y Pedro Sánchez celebrarán en agosto una nueva comisión bilateral
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari vasco, Imanol Pradales, se reunirán en el marco de la comisión bilateral entre ambos ejecutivos antes del próximo mes de agosto.
Así lo ha confirmado la consejera de Gobernanza y portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, en una comparecencia de prensa al término de una reunión en el ministerio de Política Territorial, donde los dos gobiernos han firmado dos nuevas transferencias: una relativa a los seguros agrarios y otra sobre la ampliación de funciones en materia de tráfico y seguridad vial.
Dos competencias de “gran valor”
La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha indicado que “las dos competencias que acabamos de cerrar tienen un gran valor”. En relación con el traspaso de seguros agrarios, ha señalado que “va a permitir gestionar directamente las subvenciones para que agricultores y ganaderos contraten las pólizas para sus explotaciones”.
Sobre la ampliación de funciones en materia de tráfico y seguridad vial, ha explicado que Euskadi asumirá la autorización, inspección y sanción de los centros psicotécnicos, así como de los centros de sensibilización y reeducación vial.
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