El CGPJ estudia abrir un expediente disciplinario al juez Peinado por sus afirmaciones sobre la Policía
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará mañana si expedienta al juez Juan Carlos Peinado por sus afirmaciones en el auto en el que envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y en el que apuntaba que su escoltas podrían ayudarla en una eventual fuga.
La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha planteado este domingo abordar si esas menciones motivan la apertura de un expediente disciplinario a Peinado, en una reunión telemática de la Comisión Permanente que se había convocado para esta mañana. Con el fin de posibilitar un debate sobre la cuestión, Perelló ha decidido aplazar la votación hasta mañana a las 09:00 horas en un encuentro presencial, han informado fuentes jurídicas.
Las mencionadas fuentes apuntan que el expediente a Peinado se abriría por una "falta grave de consideración" respecto a los funcionarios de la Policía Judicial, tipificada en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Ayer Peinado envió a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos y fijó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado.
En el auto, el magistrado apunta que "no cabe duda" de que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que forman parte de la escolta de Gómez "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".
A raíz de este auto, el ministro del Interior del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska, trasladó ayer la "más enérgica queja" al CGPJ y solicitó la adopción de "las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones".
Derecho a defensa
Asimismo, el abogado de Gómez ha enviado una queja al CGPJ contra el juez Peinado por haber vulnerado el derecho de defensa. En el escrito, el letrado Antonio Camacho expone que tuvo conocimiento "a través de los medios de comunicación" de la apertura de juicio oral contra Gómez y la adopción de medidas cautelares.
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