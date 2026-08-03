Etxeberria: "El Ayuntamiento reclamó enseguida endurecer la normativa de los vigilantes de discotecas"
Tras las declaraciones de la familia de Kerman Villate, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxeberria, no se ha pronunciado sobre la investigación interna y se ha limitado a lamentar el caso y destacar que el Ayuntamiento reaccionó de forma inmediata tras los hechos para reclamar al Gobierno Vasco un endurecimiento de la normativa que regula la actividad del personal de vigilancia de las discotecas.
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