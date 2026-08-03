KERMAN VILLATE KASUA
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Etxebarriak defendatu egin du Gasteizko Udala izan zela diskoteketako atezainen legea indartzeko eskatzen aurrena

Iragarkia
maider etxebarria
18:00 - 20:00

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Kerman Villate gaztearen gurasoek egindako adierazpenen ondoren, Maider Etxeberria Gasteizko alkateak ez du barne ikerketaren inguruan ezer esan. Soilik esan du Udalak "berehala" erantzun zuela, Eusko Jaurlaritzari diskoteketako segurtasun-langileen gaineko araudia indartzeko eskatuz, eta heriotza ez zela "inoiz gertatu behar izan" gaineratu du. 

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