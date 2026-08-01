Marlaskaren arabera, Maroko "ez da mehatxua", eta Ceutara iritsitako migratzaileek ezingo dute euren egoera erregularizatu
Barne ministroak adierazi du Espainiako Gobernua lanean ari dela uztailaren 30ekoa bezalako sarrera masiborik berriro gerta ez dadin, baina onartu du ezin duela bermatu halakorik berriro ez gertatzea.
Fernando Grande-Marlaska Espainiako Barne ministroak gaur adierazi duenez, Maroko "bazkide erabat fidagarria da", eta "ez da mehatxua", ez Ceutarentzat, ez Espainiarentzat.
Horren esanetan, Espainiako Gobernua lanean ari da aste honetan izandako migrazio krisiaren modukorik berriro gerta ez dadin, baina aitortu du ezin duela bermatu halakorik berriro ez gertatzea.
Ceutan egindako agerraldian, Marlaskak administrazioek migratzaileen etorrera masiboari emandako erantzuna nabarmendu du. Horren ustez, Poliziaren eta Armadaren hedapenari esker, "24 orduan" egoera iraultzea lortu dute.
Maroko, "bazkide fidagarria"
Ministroak adierazi du Marokoko agintariekin lankidetza "etengabea" izan dela, eta bi herrialdeek elkarlanean jardun dutela sarrera irregularrak eragozteko, bai Ceutan, bai Melillan.
Halako egoera bat berriro gerta daitekeen galdetuta, Gobernua hori saihesteko "serio" lanean ari dela esan du, baina ezin izan du erabat baztertu. Nolanahi ere, Estatuak egoerari azkar erantzuteko "beharrezko tresnak" dituela gaineratu du.
CNIk ez zuen aldez aurreko abisurik eman
Grande-Marlaskak ukatu egin du Inteligentzia Zentro Nazionalak (CNI) uztailaren 30eko migratzaileen etorrera masiboaz ohartarazteko txostenik eman izana.
Horren harian, pertsonen salerosketan aritzen diren mafiak jo ditu krisiaren erantzule, eta Espainian modu irregularrean sartu zirenek "ez dute egoera erregularizatzeko inolako aukerarik", erantsi du.
Horren arabera, milaka pertsona Marokora azkar itzuli izanaren arrazoi nagusia segurtasun indarren presioa izan da, baina Ceutan dendak eta bestelako establezimenduak ixteak ere eragina izan du horretan.
Feijook erantzun "berantiarra eta eskasa" kritikatu du
Bestalde, Alberto Nuñez Feijoo PPko presidenteak irmo kritikatu du Espainiako Gobernuak Ceutara migratzaile uholdea iritsi izanari eman dion erantzuna.
Ceutan gaur goizean egindako prentsaurrekoan, Feijook deitoratu egin du Espainiak migrazio krisiaren aurrean eman duen irudi "tamalgarria", eta Espainia "herrialde segurua" izango dela hitzeman du.
"Espainiaren lurralde osotasuna ez da negoziatzen, defendatu egiten da", horren ustez, eta Espainiako Gobernuak "zerk huts egin duen" argitu behar duela eta Marokori "elkarrekiko errespetuan" eta "fede onean" oinarritutako harremana eskatu behar diola gaineratu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Sanchezek EBko Barne ministroen premiazko bilera eskatu du, Ceutako migrazio krisiaren harira
Espainiako Gobernuko presidenteak "kezka larria" helarazi dio Ursula von der Leyeni Europako zenbait gobernuren erreakzioagatik, eta Italiak iragarritako mugen itxiera gogor kritikatu du.
Espainiako Gobernuak hesi bat jarri du Ceutan, mugako morruan
Auzitegi Gorenak ebatzi zuen berehalako itzulketak soilik egin daitezkeela "mugako elementuak" gainditzen dituztenen kasuan. Hesia jarrita baldintza hori bete nahi du.
Ceutako muga normaltasuna berreskuratzen ari da pixkanaka, eta hildakoak 67 dira jadanik
Migratzaile batzuek esan dute berriro saiatuko direla, eta "Poliziaren estrategia" kritikatu dute, saltokiei ixteko eskatu dietelako. 50.000 etorkin inguru itzuli dira Marokora.
Milaka migratzaile Marokora itzuli dira jada, Ceutara masiboki iritsi ondoren
Armadak bere tankeak jarri ditu kai-muturretik hirirako sarbidean, sakabanatzea eragozteko. Hildako etorkinak 57 dira jada. Pedro Sanchezek Espainiaren lurralde-osotasuna urratu dutela salatu du Ceutatik.
Italiak Schengen akordioa eten du Espainiarekin, eta kontrolak ezarri ditu portu eta aireportuetan
Gutxienez hilabetez, kontrolak ezarriko dizkie Espainiatik doazen eta europar jatorria ez duten bidaiariei; Europar Batasuneko gainerako herrialdeetatik doazenek, berriz, ez dituzte kontrol horiek gainditu beharko.
Puyko jaitsiera bertan behera utzi dute Lizarran, hirugarrenez
Uztailaren 29an egindako osoko bilkuran, oposizioko taldeek bat egin zuten bozketan, eta UPNri erabakia zuzentzeko eskatu zioten mozio bat aurkeztuta. Iaz bezala, Marta Ruiz de Alda alkateak kotxez egin du jaitsiera, txosnak beste toki batean jartzea aldarrikatzen ari ziren herritarrak zeuden kaletik ez jaisteko.
Milaka migratzaile Marokora itzultzen hasi dira
50.000 migratzaile baino gehiago Ceutan sartu ostean, hiri autonomoa gainezka dago, eta askok Marokora itzultzeari ekin diote.
Jaurlaritzak ukatu egin ditu Solariak Araban parke fotovoltaikoak eraikitzeko eskatutako 19 baimenak
Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Sailak argudiatu du iraungi egin direla garraio-sarera sartu eta konektatzeko emandako baimenak.
Feijook "salbuespenezko" neurriak eskatu ditu migrazio krisiaren aurrean, lehen erreakzio politikoak iritsi diren bitartean
PPko buruak Ceutako segurtasuna indartzeko, Atzerritarren Legea erreformatzeko eta Pedro Sanchezek Kongresuan agertzeko eskatu du. ERCk, Voxek eta IUk ere migrazio krisiaren inguruko jarrera azaldu dute.