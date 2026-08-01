Migrazio-krisia
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Marlaskaren arabera, Maroko "ez da mehatxua", eta Ceutara iritsitako migratzaileek ezingo dute euren egoera erregularizatu

Barne ministroak adierazi du Espainiako Gobernua lanean ari dela uztailaren 30ekoa bezalako sarrera masiborik berriro gerta ez dadin, baina onartu du ezin duela bermatu halakorik berriro ez gertatzea.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, durante una rueda de prensa en Ceuta a 1 de agosto de 2026. EUROPA PRESS 01/8/2026

Grande-Marlaska, Gobernuak Ceutan duen ordezkari Miguel Ángel Pérez Trianorekin. Argazkia: Europa Press.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Fernando Grande-Marlaska Espainiako Barne ministroak gaur adierazi duenez, Maroko "bazkide erabat fidagarria da", eta "ez da mehatxua", ez Ceutarentzat, ez Espainiarentzat. 

Horren esanetan, Espainiako Gobernua lanean ari da aste honetan izandako migrazio krisiaren modukorik berriro gerta ez dadin, baina aitortu du ezin duela bermatu halakorik berriro ez gertatzea.

Ceutan egindako agerraldian, Marlaskak administrazioek migratzaileen etorrera masiboari emandako erantzuna nabarmendu du. Horren ustez, Poliziaren eta Armadaren hedapenari esker, "24 orduan" egoera iraultzea lortu dute.

Maroko, "bazkide fidagarria"

Ministroak adierazi du Marokoko agintariekin lankidetza "etengabea" izan dela, eta bi herrialdeek elkarlanean jardun dutela sarrera irregularrak eragozteko, bai Ceutan, bai Melillan.

Halako egoera bat berriro gerta daitekeen galdetuta, Gobernua hori saihesteko "serio" lanean ari dela esan du, baina ezin izan du erabat baztertu. Nolanahi ere, Estatuak egoerari azkar erantzuteko "beharrezko tresnak" dituela gaineratu du.

CNIk ez zuen aldez aurreko abisurik eman

Grande-Marlaskak ukatu egin du Inteligentzia Zentro Nazionalak (CNI) uztailaren 30eko migratzaileen etorrera masiboaz ohartarazteko txostenik eman izana.

Horren harian, pertsonen salerosketan aritzen diren mafiak jo ditu krisiaren erantzule, eta Espainian modu irregularrean sartu zirenek "ez dute egoera erregularizatzeko inolako aukerarik", erantsi du. 

Horren arabera, milaka pertsona Marokora azkar itzuli izanaren arrazoi nagusia segurtasun indarren presioa izan da, baina Ceutan dendak eta bestelako establezimenduak ixteak ere eragina izan du horretan.

Feijook erantzun "berantiarra eta eskasa" kritikatu du

Bestalde, Alberto Nuñez Feijoo PPko presidenteak irmo kritikatu du Espainiako Gobernuak Ceutara migratzaile uholdea iritsi izanari eman dion erantzuna.

Ceutan gaur goizean egindako prentsaurrekoan, Feijook deitoratu egin du Espainiak migrazio krisiaren aurrean eman duen irudi "tamalgarria", eta Espainia "herrialde segurua" izango dela hitzeman du.

"Espainiaren lurralde osotasuna ez da negoziatzen, defendatu egiten da", horren ustez, eta Espainiako Gobernuak "zerk huts egin duen" argitu behar duela eta Marokori "elkarrekiko errespetuan" eta "fede onean" oinarritutako harremana eskatu behar diola gaineratu du.

Espainiako gobernua Migrazioa Maroko Politika

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