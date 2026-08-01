69.500 migratzaile inguru itzuli dira Marokora Ceutatik, elikagai eta ur faltagatik
Migratzaile batzuek esan dute berriro saiatuko direla, eta "Poliziaren estrategia" kritikatu dute, saltokiei ixteko eskatu dietelako. Hildakoak 67 dira jada.
Ceutara azken egunotan, batez ere ostegunean, heldutako migratzaileetatik 69.500 baino gehiago euren borondatez itzuli dira Marokora, Segurtasun Indarren arabera. Itzulera horiek bizkortzen ari dira taberna, supermerkatu eta gainerako saltokiak ia erabat itxita daudelako eta janaria eta ura eskuratzea gero eta zailagoa delako. Dena den, migratzaile askok esan dute Marokon indarrak berreskuratu eta berriro Espainiara igarotzen saiatzea dutela asmo.
Hildakoen kopuruak, berriz, gora egiten jarraitzen du: 67 dira jada. Horrekin batera, Marokoko agintariek 70 migratzaile atxilotu dituzte, hainbat istilurekin lotuta.
Espainiako Gobernuak esan zuen 50.000 lagun inguru sartu zirela hasiera batean modu irregularrean Ceutan. Bertako gobernuaren esanetan, berriz, 60.000 izan ziren. Nolanahi ere, agerikoa da iritsitakoen benetako kopurua handiagoa izan dela.
Hortaz, iturri ofizialen arabera, gaur goizerako ia 70.000 lagun itzuli dira Marokora. Horien esanetan, datu hori fidagarria da, askoz errazagoa baita irteerak zenbatzea mugako hainbat gunetatik izandako sarrerak zenbatzea baino.
Tabernak eta supermerkatuak erabat itxita
Azken orduetan, milaka lagunek Marokorako bidea hartu dute berriro. Horren arrazoien artean daude Espainiak eta Marokok aberriratzeak egiteko adostutako neurriak, baina baita Ceutan oinarrizko beharrak asetzeko dituzten zailtasunak ere. Izan ere, taberna, supermerkatu eta saltoki gehienak itxita daudenez, ia ezinezkoa bihurtu da janaria eta ura eskuratzea.
Hainbat migratzailek azaldu dute Castillejosera itzultzeko asmoa dutela, jan, atseden hartu eta indarrak berreskuratzeko, ondoren berriro Espainiara igarotzen saiatzeko. Batzuen ustez, mugako zaintza ez da nahikoa oraindik ere, eta berriro Ceutara sartzeko aukera izango dute.
Berriro saiatzeko asmoa
Fez hiriko Mohamed izeneko 15 urteko mutil bat larunbatean heldu zen Ceutara, eta hiru egunez ez du ezer jan. "Ametsak ditugu, eta talentu handia, baina Marokok ez gaitu han nahi", adierazi du. Beste gazte askoren moduan, Castillejosera itzuli ostean, indarrak berreskuratu eta berriro muga zeharkatzen saiatuko dela esan du, Atzerritarrentzako Aldi Baterako Egonaldi Zentroan (CETI) hartuko duten esperantzarekin.
Xauen hiriko Ahmed (20 urte) eta Youssefen (21 urte) esanetan, Instagramen ikusi zuten Espainiara igarotzea erraza zela, eta horregatik igaro zuten muga. Ukatu egin dute mafiek bultzatuta jardun izana, eta Marokon lan aukerarik ez dagoelako hartu zuten erabakia. "Marokon ez dago lanik, edo soldatak oso apalak dira. Hilean 3.000 dirham irabazten ditut, 280 euro inguru", esan du Youssefek. Jan eta atseden hartu ondoren berriro saiatzeko asmoa du.
Ifraneko Ashrafek (32 urte), berriz, Ceutan geratzea erabaki du, iritsitakoen kopurua gutxitu arte, lana aurkitzeko edo gero Penintsulara joateko aukeraren zain. Poliziak saltokiei ixteko eskatu die pertsona migratzaileak Marokora itzultzera behartzeko, horren esanetan. Horrez gain, Ceutan bizi diren bere herrikideei laguntzarik ez ematea egotzi die, eta, zenbait kasutan, baita "labanekin" erasotzea ere.
Ashrafen ustez, Marokotik jendea masiboki ateratzen ari da bizi baldintzek bultzatuta, baina gertatutakoa "erabaki politikoa" ere bada. "Marokok nahi badu, mugatik ez da eltxo bat ere pasatzen", esan du ironiaz. Horren arabera, ez luke halakorik bere herrialdean esango, protesta egiteagatik "20 urteko kartzela zigorra" ezar liezaioketelako.
Gehienak, 18 eta 35 urte bitartekoak
Bien bitartean, Espainiako Poliziako, Udaltzaingoko eta Armadako agenteek hiriko hainbat gunetan jarraitzen dute Ceutan dauden migratzaileei Marokora itzuli behar dutela esaten. Gehienak 18 eta 35 urte arteko gizonezko marokoarrak dira, eta hiriko auzoetan barrena dabiltza.
Guardia Zibilak eta Armadako Erregularren 54. Taldeak dispositibo iraunkorra jarri dute Tarajal hondartzan, itsasotik sartzea eragozteko. Merkataritza jarduera ia erabat geldirik dago oraindik ere Ceutan; izan ere, saltoki gehienek itxita jarraitzen dute, migratzaileen etorrera masiboaren ondorioz herritarrek segurtasun falta dagoela uste baitute.
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