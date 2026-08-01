Migrazio krisia

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69.500 migratzaile inguru itzuli dira Marokora Ceutatik, elikagai eta ur faltagatik

Migratzaile batzuek esan dute berriro saiatuko direla, eta "Poliziaren estrategia" kritikatu dute, saltokiei ixteko eskatu dietelako. Hildakoak 67 dira jada.

FOTODELDÍA CEUTA, 31/07/2026.- Varios migrantes en la costa española de Ceuta, este viernes. El número de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de la ciudad española de Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos asciende ya a 43, informaron a EFE fuentes policiales. Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia siguen localizando algunos cuerpos de las miles de personas, sobre todo marroquíes y argelinos, que se lanzaron al mar desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar la costa ceutí a nado en los últimos días; y no se descarta que la cifra continúe aumentando. EFE/ Reduan Dris

Milaka migratzaile Marokora itzuli dira elikadura faltagatik. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Ceutara azken egunotan, batez ere ostegunean, heldutako migratzaileetatik 69.500 baino gehiago euren borondatez itzuli dira Marokora, Segurtasun Indarren arabera. Itzulera horiek bizkortzen ari dira taberna, supermerkatu eta gainerako saltokiak ia erabat itxita daudelako eta janaria eta ura eskuratzea gero eta zailagoa delako. Dena den, migratzaile askok esan dute Marokon indarrak berreskuratu eta berriro Espainiara igarotzen saiatzea dutela asmo.

Hildakoen kopuruak, berriz, gora egiten jarraitzen du: 67 dira jada. Horrekin batera, Marokoko agintariek 70 migratzaile atxilotu dituzte, hainbat istilurekin lotuta.

Espainiako Gobernuak esan zuen 50.000 lagun inguru sartu zirela hasiera batean modu irregularrean Ceutan. Bertako gobernuaren esanetan, berriz, 60.000 izan ziren. Nolanahi ere, agerikoa da iritsitakoen benetako kopurua handiagoa izan dela.

Hortaz, iturri ofizialen arabera, gaur goizerako ia 70.000 lagun itzuli dira Marokora. Horien esanetan, datu hori fidagarria da, askoz errazagoa baita irteerak zenbatzea mugako hainbat gunetatik izandako sarrerak zenbatzea baino.

Tabernak eta supermerkatuak erabat itxita

Azken orduetan, milaka lagunek Marokorako bidea hartu dute berriro. Horren arrazoien artean daude Espainiak eta Marokok aberriratzeak egiteko adostutako neurriak, baina baita Ceutan oinarrizko beharrak asetzeko dituzten zailtasunak ere. Izan ere, taberna, supermerkatu eta saltoki gehienak itxita daudenez, ia ezinezkoa bihurtu da janaria eta ura eskuratzea.

Hainbat migratzailek azaldu dute Castillejosera itzultzeko asmoa dutela, jan, atseden hartu eta indarrak berreskuratzeko, ondoren berriro Espainiara igarotzen saiatzeko. Batzuen ustez, mugako zaintza ez da nahikoa oraindik ere, eta berriro Ceutara sartzeko aukera izango dute.

GRAF5224. CASTILLEJOS (MARRUECOS), 31/07/2026.- Varios migrantes en las calles Castillejos (Marruecos). Las Fuerzas de Seguridad estiman que unas 53.000 personas han regresado voluntariamente a Marruecos desde Ceuta después de las llegadas masivas de los últimos días, en especial el jueves, según ha informado a EFE fuentes policiales. El Gobierno estimó en un principio en 50.000 el número de personas llegadas de forma irregular a la ciudad autónoma, una cifra que el Ejecutivo ceutí elevaba a 60.000. EFE/ Mar Marín

Hainbat lagun Marokoko Castillejos hirian, autobus batean. Argazkia: EFE 

Berriro saiatzeko asmoa

Fez hiriko Mohamed izeneko 15 urteko mutil bat larunbatean heldu zen Ceutara, eta hiru egunez ez du ezer jan. "Ametsak ditugu, eta talentu handia, baina Marokok ez gaitu han nahi", adierazi du. Beste gazte askoren moduan, Castillejosera itzuli ostean, indarrak berreskuratu eta berriro muga zeharkatzen saiatuko dela esan du, Atzerritarrentzako Aldi Baterako Egonaldi Zentroan (CETI) hartuko duten esperantzarekin.

Xauen hiriko Ahmed (20 urte) eta Youssefen (21 urte) esanetan, Instagramen ikusi zuten Espainiara igarotzea erraza zela, eta horregatik igaro zuten muga. Ukatu egin dute mafiek bultzatuta jardun izana, eta Marokon lan aukerarik ez dagoelako hartu zuten erabakia. "Marokon ez dago lanik, edo soldatak oso apalak dira. Hilean 3.000 dirham irabazten ditut, 280 euro inguru", esan du Youssefek. Jan eta atseden hartu ondoren berriro saiatzeko asmoa du.

Ifraneko Ashrafek (32 urte), berriz, Ceutan geratzea erabaki du, iritsitakoen kopurua gutxitu arte, lana aurkitzeko edo gero Penintsulara joateko aukeraren zain. Poliziak saltokiei ixteko eskatu die pertsona migratzaileak Marokora itzultzera behartzeko, horren esanetan. Horrez gain, Ceutan bizi diren bere herrikideei laguntzarik ez ematea egotzi die, eta, zenbait kasutan, baita "labanekin" erasotzea ere.

Ashrafen ustez, Marokotik jendea masiboki ateratzen ari da bizi baldintzek bultzatuta, baina gertatutakoa "erabaki politikoa" ere bada. "Marokok nahi badu, mugatik ez da eltxo bat ere pasatzen", esan du ironiaz. Horren arabera, ez luke halakorik bere herrialdean esango, protesta egiteagatik "20 urteko kartzela zigorra" ezar liezaioketelako.

GRAF5224. CASTILLEJOS (MARRUECOS), 31/07/2026.- Varios migrantes descansan en una rotonda en Castillejos (Marruecos). Las Fuerzas de Seguridad estiman que unas 53.000 personas han regresado voluntariamente a Marruecos desde Ceuta después de las llegadas masivas de los últimos días, en especial el jueves, según ha informado a EFE fuentes policiales. El Gobierno estimó en un principio en 50.000 el número de personas llegadas de forma irregular a la ciudad autónoma, una cifra que el Ejecutivo ceutí elevaba a 60.000. EFE/ Mar Marín

Hainbat lagun Marokoko Castillejos hirian, biribilgune batean. Argazkia: EFE

Gehienak, 18 eta 35 urte bitartekoak

Bien bitartean, Espainiako Poliziako, Udaltzaingoko eta Armadako agenteek hiriko hainbat gunetan jarraitzen dute Ceutan dauden migratzaileei Marokora itzuli behar dutela esaten. Gehienak 18 eta 35 urte arteko gizonezko marokoarrak dira, eta hiriko auzoetan barrena dabiltza.

Guardia Zibilak eta Armadako Erregularren 54. Taldeak dispositibo iraunkorra jarri dute Tarajal hondartzan, itsasotik sartzea eragozteko. Merkataritza jarduera ia erabat geldirik dago oraindik ere Ceutan; izan ere, saltoki gehienek itxita jarraitzen dute, migratzaileen etorrera masiboaren ondorioz herritarrek segurtasun falta dagoela uste baitute.

Migrazioa Maroko Pedro Sanchez Politika

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