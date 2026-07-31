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Lizarrako festetan bertan behera geratu da Puyko jaitsiera, hirugarren urtez

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Suspendida por tercer año consecutivo la Bajadica del Puy en Estella-Lizarra
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Uztailaren 29an egindako osoko bilkuran, oposizioko taldeek bat egin zuten beren botoekin, eta mozio baten bidez UPNri erabakia zuzentzeko eskatu zioten. Iaz bezala, Marta Ruiz de Alda alkateak autoz egin du jaitsiera, txosnen kokapenaren aldeko aldarrikapenak egiten ari ziren pertsonak zeuden kalea saihesteko.

Lizarra Nafarroa UPN Politika

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