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Suspendida por tercer año consecutivo la Bajadica del Puy en Estella-Lizarra

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Suspendida por tercer año consecutivo la Bajadica del Puy en Estella-Lizarra
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lizarrako festetan bertan behera geratu da Puyko jaitsiera, hirugarren urtez
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EITB

Última actualización

En el pleno celebrado el 29 de julio, los grupos de la oposición unieron sus votos para instar a UPN a rectificar su decisión mediante una moción. Al igual que ocurriera el pasado año, la alcaldesa ha bajado en coche, evitando así cruzar la calle llena de personas con pancartas en favor de la ubicación que el Consistorio no ha permitido.

Estella Navarra UPN Política

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