Suspendida por tercer año consecutivo la Bajadica del Puy en Estella-Lizarra
En el pleno celebrado el 29 de julio, los grupos de la oposición unieron sus votos para instar a UPN a rectificar su decisión mediante una moción. Al igual que ocurriera el pasado año, la alcaldesa ha bajado en coche, evitando así cruzar la calle llena de personas con pancartas en favor de la ubicación que el Consistorio no ha permitido.
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El Ejército ha colocado sus tanques en el acceso a la ciudad desde el espigón para impedir que se dispersen. Los migrantes fallecidos son ya 57. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado desde Ceuta la violación de la integridad territorial española.
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