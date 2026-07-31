Francia ordena reforzar los controles fronterizos con España tras la crisis en Ceuta

En este sentido, ha confirmado que las autoridades francesas han activado a las Fuerza Fronteriza de Intervención Rápida para "realizar controles en profundidad".

En una entrevista con la emisora RTL, Nuñez ha incidido en que Francia cuenta con controles en la frontera con España y recordado que estos se vienen reforzando "en los últimos años".

"Contamos con una fuerza móvil que está presente de forma permanente y que refuerza dichos controles", ha recalcado.

"Ayer hablé con mi homólogo español y hoy tenemos previsto volver a hablar. Así pues, evidentemente tomaremos medidas si se produjeran movimientos hacia el territorio nacional", ha subrayado, para concluir que los controles en el paso fronterizo "como es lógico" se van a "reforzar".