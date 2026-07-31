Francia ordena reforzar los controles fronterizos con España tras la crisis en Ceuta
La medida afecta a los pasos fronterizos de Gipuzkoa y Navarra hacia Ipar Euskal Herria.
La crisis migratoria en Ceuta ha provocado una situación que afecta de lleno a Euskal Herria. El Gobierno de Francia ha reforzado los controles fronterizos con el Estado español, una medida que afecta a los pasos fronterizos de Gipuzkoa y Navarra hacia Ipar Euskal Herria.
"Ante la situación constatada en el enclave de Ceuta, desde anoche he dado instrucciones para reforzar sin demora los controles en la frontera española", ha indicado el ministro del Interior galo, Laurent Nuñez, en un mensaje en redes sociales en respuesta a la crisis vivida en la ciudad autónoma.
“Controles de profundidad”
En este sentido, ha confirmado que las autoridades francesas han activado a las Fuerza Fronteriza de Intervención Rápida para "realizar controles en profundidad".
En una entrevista con la emisora RTL, Nuñez ha incidido en que Francia cuenta con controles en la frontera con España y recordado que estos se vienen reforzando "en los últimos años".
"Contamos con una fuerza móvil que está presente de forma permanente y que refuerza dichos controles", ha recalcado.
"Ayer hablé con mi homólogo español y hoy tenemos previsto volver a hablar. Así pues, evidentemente tomaremos medidas si se produjeran movimientos hacia el territorio nacional", ha subrayado, para concluir que los controles en el paso fronterizo "como es lógico" se van a "reforzar".
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