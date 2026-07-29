Etxanobe propone un pacto para construir el futuro de Bizkaia
El Palacio Foral de Bizkaia ha acogido este mediodía la tradicional recepción de San Ignacio. Una cita institucional y social para conmemorar la festividad del patron de Bizkaia y de Gipuzkoa que congrega a medio millar de invitados de todos los ambitos y que se convierte cada año en el evento político más importante a las puertas del mes de agosto. Durante su intervención, la diputada general Elixabete Etxanobe ha pedido un pacto con dos pilares para contruir el futuro de Bizkaia el autogobierno y la fiscalidad.
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