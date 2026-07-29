Recepción de San Ignacio
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Etxanobe propone un pacto para construir el futuro de Bizkaia

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GRAFCAV7004. BILBAO, 29/07/2026.- La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe (d), ha presidido este miércoles en Bilbao la tradicional recepción que se celebra anualmente en el Palacio Foral con motivo de la conmemoración de San Ignacio a la que ha asistido el lehendakari, Imanol Pradales (i), junto representantes del tejido económico, social y cultural vasco. EFE/Javier Zorrilla
18:00 - 20:00
El lehendakari, Imanol Pradales, junto a la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe
Euskaraz irakurri: Etxanobek itun handia proposatu du Bizkaiaren etorkizuna eraikitzeko
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EITB

Última actualización

El Palacio Foral de Bizkaia ha acogido este mediodía la tradicional recepción de San Ignacio. Una cita institucional y social para conmemorar la festividad del patron de Bizkaia y de Gipuzkoa que congrega a medio millar de invitados de todos los ambitos y que se convierte cada año en el evento político más importante a las puertas del mes de agosto. Durante su intervención, la diputada general Elixabete Etxanobe ha pedido un pacto con dos pilares para contruir el futuro de Bizkaia el autogobierno y la fiscalidad. 

Bizkaia Elixabete Etxanobe Imanol Pradales Política

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