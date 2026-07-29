San Inazioko harrera

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Etxanobek itun handia proposatu du Bizkaiaren etorkizuna eraikitzeko

Iragarkia
GRAFCAV7004. BILBAO, 29/07/2026.- La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe (d), ha presidido este miércoles en Bilbao la tradicional recepción que se celebra anualmente en el Palacio Foral con motivo de la conmemoración de San Ignacio a la que ha asistido el lehendakari, Imanol Pradales (i), junto representantes del tejido económico, social y cultural vasco. EFE/Javier Zorrilla
18:00 - 20:00
Imanol Pradales lehendakaria eta Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusia
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EITB

Azken eguneratzea

Urtero legez, Bizkaiko aldundiak San Inazioko harrera ekitaldia egin du. Bizkaiko eta Gipuzkoako patroiaren eguna ospatzeko abuztu aurreko azken ekitaldi politiko nagusia da, eta ordezkari ugari biltzen du. Elixabete Etxanobe ahaldun nagusiak itun handi bat proposatu du Bizkaiaren etorkizuna eraikitzeko. Lurraldeen arteko aldeak eta berezitasunak errespetatu egin behar direla adierazi du, benetako berdintasuna lortzeko.

Bizkaia Elixabete Etxanobe Imanol Pradales Politika

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(Foto de ARCHIVO) La expresidenta del Parlament de Cataluña Laura Borràs sale del TSJC, 4 de abril de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido al Gobierno el indulto parcial de la expresidenta del Parlament, condenada a cuatro años y medio de cárcel por delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial por los contratos adjudicados en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), y ha suspendido su ingreso inmediato en un centro penitenciario. Mientras el Gobierno resuelve la petición de indulto, se ha suspendido la ejecución de la condena de prisión de Borràs, aunque no los años de inhabilitación que se le impusieron, por lo que no podrá ejercer ninguna actividad, empleo o cargo público. David Zorrakino / Europa Press 04 ABRIL 2025;BARCELONA;CATALUÑA;INHABILITACIÓN 04/4/2025
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
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Espainiako Gobernuak indultu partziala eman dio Laura Borras Kataluniako Parlamentuko presidente ohiari

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