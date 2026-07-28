Kitchen auziaren epaiketa amaitu da, lau hilabeteren ostean
Lau hilabetean zehar, 100 lekukok baino gehiago deklaratu dute, eta epaiaren zain gelditu da prozesua.
Kitchen auziaren judizioa epaiaren zain geratu da astearte honetan. Lau hilabetean, ia 40 jardunaldi egin dituzte Espainiako Auzitegi Nazionalean, eta zortzi akusatuetatik hiruk azken hitza jasotzeko eskubidea erabili dute azken saioan.
"Epaia emateko prest geratu da", esaldi horrekin eman du amaitutzat Teresa Palacios epaimahaiko presidenteak apirilaren 6an hasi zen judizioa. Prozesu horretan, Mariano Rajoyren Gobernuko Barne buruzagitza aulkian eseri du, ustez Luis Barcenas PPko diruzain ohiari alderdiarentzako eta buruzagientzako dokumentazioa eta grabazio konprometigarriak lapurtzeko operatiboa abian jartzea agintzeagatik.
Zehazki, fiskalak 15 urteko espetxe-zigorra eskatu du Jorge Fernandez Diaz Barne ministro ohiarentzat, Francisco Martinez Segurtasuneko Estatu idazkari zenarentzat eta Eugenio Pino Poliziaren zuzendari laguntzaile operatibo ohiarentzat.
Hirurek ez dute azken hitza jasotzeko eskubidea baliatu; bai ordea hitz egin dute Jose Villarejo komisario ohiak, Sergio Rios Luis Barcenasen txofer izandakoak eta Maria Dolores de Cospedalen aholkulari ohi izandako Andres Gomez Gordo poliziak.
Fiskaltzak Villarejorentzat eskatu du kondenarik handiena, 19 urteko espetxe-zigorra.
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