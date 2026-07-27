ESPIOITZA OPERAZIOA

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Villarejoren defentsak dio Kitchen operazioa legezkoa izan zela

Komisario ohiaren defentsak ukatu egin du sarearen helburua Barcenas PPren diruzain ohiari alderdiaren material konprometituta lapurtzea zela, eta Barcenasi berari egotzio dio auzia sortzea, "komunikabideei begira". Fiskaltzak 19 urteko kartzela-zigorra ezarri nahi dio komisario ohiari.

SAN FERNANDO DE HENARES (C.A. DE MADRID), 27/07/2026.- El excomisario José Villarejo a su llegada a la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, donde este lunes continúa el juicio del caso Kitchen con los informes finales de las cuatro defensas que quedan por exponer. EFE/Fernando Villar

Villarejo epaiketara iristen, gaur. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Astelehen honetan ekin diote Auzitegi Nazionalean Kitchen auziaren epaiketaren azken asteari, hitz egiteko falta ziren lau defentsen txostenekin. PPk bultzatu omen espioitza operazioa epaitzen ari dira.

Jose Manuel Villarejo komisario ohiaren defentsak, azken alegatuan, Kitchen inteligentzia operazio legezkoa izan zela defendatu du, Luis Barcenas PPren diruzain ohiaren ondare ezkutua eta izen-mailegatzaileei buruzko informazioa bilatzen zituena.Villarejo komisario ohia absolbitzea eskatu du, eta "nagusien aginduei jarraitu besterik ez " zuela egin adierazi du.

Auzitegi Nazionalean egiten ari da Kitchen auziaren epaiketa. Antonio Garcia Cabrerak, komisario ohiaren abokatuak, adierazi duenez, "ez dago frogarik diruzain ohiari dokumentazioa lapurtzeko eta inkriminazio-datuak Justiziaren esku uztea eragozteko operazio parapoliziala izan zela esateko".

Azken txostenean, abokatuak defendatu du Kitchen "kazetaritzako kasua" dela kasik, "inoiz ez zelako izen horrekin existitu", eta PPren diruzain ohiari egotzi dio haren sorrera.

Villarejoren abokatuak berretsi egin du inteligentzia operazio bat egin egin zela, ondarea eta izen-mailegatzialeak bilatzeko, eta komisario ohiak bere nagusiek eskatutakoa bete zuela; zehazki, Eugenio Pino Poliziaren orduko zuzendari laguntzaile operatiboak (DAO) eskatutakoa.

"Poliziaren jardun normala da", azpimarratu du abokatuak, eta erreserbatutako funtsen erabilera idatziz erregistratu izana eta Villarejok bere agintariei bidali zizkien Barcenasen ondareari buruzko oharrak horren baitan kokatu ditu.

Defentsaren arabera, operazio horretan planteatutako irregulartasun bakar batek ere ez luke "legez kanpoko operazio bat legezko bihurtuko", eta horretarako Barcenasen ikerketa hasiera batean Poliziaren barne sisteman ez zela sartu aipatu du.

Defentsaren arabera, soilik bi gertakari lirateke legez kanpokoak, epailearen baimenik ez zegoelako: Rosalia Iglesias Barcenasen emaztearen tailerrera sartzea eta diruzain ohiaren mugikorreko informazioaz jabetzea. Nolanahi ere, zalantzan jarri du horiek gertatu izana, eta hala balitz, Enrique Garcia Castaño komisario ohiari egotzi dio erantzukizun osoa; bi gauzak aitortu zituen bere deklarazioan.

Gainera, Villarejoren defentsak salatu du komisario ohiari atzemandako audioekin zaintza-katea hautsi egin zela, eta Auzitegi Nazionalean Leire Diez militante sozialista ohiarekin batera ikertutako Javier Perez Dolset enpresariak Justiziari emandako grabazioak auzian ez baliatzea ere eskatu du.

Fiskaltzak Villarejori 19 urteko kartzela-zigorra ezartzea eskatu du, auzi honetan.

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