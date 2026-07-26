ADIERAZPENAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pradalesek Agirre lehendakariaren "arrastoari eta balioei jarraitzeko" deia egin du

Iragarkia
GETXO (ESPAÑA), 26/07/2026.- El lehendakari Imanol Pradales hace declaraciones a los medios con motivo de la XLVIII Bandera de Getxo- XXII Homenaje al lehendakari Agirre, este domingo en Getxo (Bizkaia). EFE/Javier Zorrilla
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak Jose Antonio Agirre lehendakariaren "bideari jarraitzeko" deia egin du. Haren baloreak eta haren lantaldeak erakutsitako umiltasuna eta egiteko modua eredugarri jo ditu Pradalesek.

Imanol Pradales Eusko Jaurlaritza Jose Antonio Agirre Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Maria Chivite: "Inork zerbait egin badu, ordain dezala, baina ez naiz ni izango"

Maria Chivite Nafarroako lehendakaria Guardia Zibilak Santos Cerdani buruz egindako azken txostenaren inguruan aritu da Parlamentuan, UPNk eskatuta, eta hau esan du: "Zenbat eta gehiago ikertu, zenbat eta gehiago aurreratu auzitegietan, are argiago dago ez dagoela ezertxo ere nire aurka". "Gobernu honek txosten horrekin lotuta izan duen esku-hartze bakarra izan da Justiziarekin lankidetzan aritzea, informazioa emateko eta ikerketan laguntzeko. Gainerako guztia nire aurkako sorgin-ehiza estrategia baten parte da, ez Gorenak ez UCOk beren ikerketa eta erabakiekin berresten ez dutena, ez baitago ezer", azpimarratu du.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X