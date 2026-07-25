Plus Ultra konpainiaren presidenteak eta kontseilari delegatuak dimisioa eman dute
Aste honetan onartu dute Auzitegi Nazionalean 530.000 euro ordaindu zituztela Zapateroren eta Zapateroren kidearen bitartekaritzaren truke; horren ostean hartu dute dimisioa aurkezteko erabakia.
Plus Ultra konpainiaren presidente Julio Martinez Solak eta kontseilari delegatu Roberto Rosellik dimisioa eman dute ostiralean. Justizia biak ikertzen ari da, 2021eko martxoan burutu zen konpainiaren erreskatearekin lotuta.
Jose Luis Rodriguez Zapatero presidente ohia ere nahasi duen auzian eragimen-trafikoaren ustezko delitu batengatik ikertzen ari diren bi buru horiek aste honetan Auzitegi Nazionalean aitortu dutenez, Plus Ultrak Julio Martinez Martinezen —Zapateroren lagun mina— enpresa batekin kontratua sinatu zuen. Kontratu horretan aurreikusten zen enpresa horrek erreskatearen % 1 jasoko zuela, aire-konpainiarentzako mailegua lortzeagatik "laguntza" gisa.
530.000 euro Analisis Relevante, Voli Analitica eta IOT Domotic Europe enpresen bidez bideratu ziren.
Neurri desesperatua
Martinez Solak eta Rosellik aitortu dute "erabat kontziente" zirela Martinez Martinezek (Analisis Relevante enpresaren jabea) eta Zapaterok "egin beharreko gestioengatik kobratzeko asmoa zutela, eta hori beren gain hartu zutela konpainia salbatzeko, nahiz eta ez jakin zer barne-akordio izan zitzaketen".
Bi horiek azpimarratu dutenez, ez zuten SEPIk Plus Ultraren erreskatea ematea eragiteko edo errazteko egindako jarduera zehatzen egiaztapen sinesgarririk izan, baina "neurri desesperatu gisa onartu zen Plus Ultrak Martinez Martinez kontratatu behar zuela horretarako, Zapaterorekin harremana zuela jakinda".
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