Plus Ultra auzia

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Martinez Martinez enpresariak bitartekari gisa aurkeztu du Zapatero, eta 530.000 euro jaso zituela onartu du

Julio Martinez Martinez enpresariak adierazi duenez, Zapaterok erreskatearen % 1aren ordainketa dibertsifikatzea agindu zuen.

FOTODELDÍA MADRID, 21/07/2026.- El empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y uno de los principales investigados en el caso Plus Ultra, acompañado por su abogada María Dolores Márquez del Prado, a su llegada este martes a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez después de implicar al expresidente en la ayuda que el Gobierno concedió a la aerolínea en 2021, y confirmar el cobro del 1 % de la misma. EFE/J.J. Guillén

Julio Martinez Martinez enpresaria, Auzitegi Nazionalaren atarian. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

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Julio Martinez Martinez enpresariak bere bazkidea zen Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohia seinalatu du Plus Ultra airelinearen erreskatea ikertzen duen auzian. Adierazi duenez, buruzagi sozialista ohia izan zen  Gobernuak Plus Ultrari emandako 53 milioi euroko erreskatearen bitartekaria. Martinezek, gainera, aitortu du 530.000 euro jaso zituela —erreskatearen % 1— Zapaterok egindako bitartekaritza-lanengatik.

Hala adierazi du Plus Ultra auzian inputatu gisa deklaratu ostean, auzia ikertzen ari den Auzitegi Nazionaleko Jose Luis Calama epailearen aurrean, iturri juridikoek jakinarazi dutenez.

Era berean, enpresariak berretsi du buruzagi sozialista ohiak aurrez jakinarazi ziola Gobernuak airelineari mailegua emango ziola.

Lau orduko deklarazioa

Ia lau ordu iraun duen deklarazioan, Martinezek —Analisis Relevante enpresaren jabea— adierazi du Zapaterok agindu zuela erreskatearen % 1aren ordainketa 2026ra arte zatitzea. Horretarako, Analisis Relevante enpresatik bertatik eta susmopean dauden beste sozietate batzuetatik Plus Ultrari fakturak igorri zizkiotela azaldu du, iturri horien arabera.

Martinezek bat egin du astelehen honetan Plus Ultrako presidente Julio Martinez Solak epaileari aurkeztutako idatziarekin. Bertan azaldu zuenez, erreskatearen % 1aren ordainketa zatika egin zen. Airelineako arduradunaren arabera, 249.000 euro Analisis Relevante enpresara bideratu zituzten, 98.617 euro Voli Analitica enpresara, eta beste 110.799 euro Domotic Europe enpresara.

Hala ere, Martinezek Zapatero bereizi egin du Dubain (Arabiar Emirerri Batuak) offshore sozietate bat eratzeko saiakerarekin loturatik. Bestalde, azaldu du Delcy Rodriguez buruzagi venezuelarra Zapatero presidente ohiaren bidez ezagutu zuela, nahiz eta gero bere harreman sarea osatu zuen, eta Venezuelako presidenteorde ohia bere harreman nagusietako bat bihurtu zela.

Alaben enpresa

Martinezek, halaber, baieztatu du Zapateroren alaben What The Fav enpresa kontratatu zuela. Azaldu duenez, enpresa horrek benetako maketazio lanak egin zituen, bezero potentzialak erakartzeko marketin estrategia baten barruan, eta kontratua amaitu ondoren ere ordainketak egiten jarraitu ziela.

Ikerketaren arabera, What The Fav ustezko sarearen finantza fluxuak birbanatzeko guneetako bat izan zen. Horren ildotik, ikertzaileek diotenez, Martinezen Analisis Relevante enpresak 239.755 euro ordaindu zizkion, eta beste enpresa batzuek ere ordainketak egin zizkioten, ustez benetan egin ez ziren lanen truke.

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