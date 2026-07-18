MUNDUKO FUTBOL TXAPELKETA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskal selekzioaren aldeko mobilizazioak deitu dituzte Mundialeko Finala baino bi ordu lehenago

Elkarretaratzeak 19:00etan izango dira Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean, eta igandean balkoietan ikurrinak jartzeko eta euskal selekzioaren kamisetak janzteko ere eskatu dute.

Cientos de personas reivindican la oficialidad de Euskal Selekzioa en una cadena humana entre Irun y Hendaia EUROPA PRESS 14/7/2026

Euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko Irun eta Hendaia artean egindako mobilizazioa. Argazkia: EuropaPress

author image

Eider Jauregi | EITB

Azken eguneratzea

7baietz! plataformak euskal selekzioaren ofizialtasunaren alde hainbat aldarrikapen ekitaldi egin ditu azken asteotan, eta dinamika horri jarraituz, mobilizazioak deitu ditu igande honetarako Hegoaldeko lau hiriburuetan, Espainia eta Argentinaren arteko Munduko Futbol Txapelketako finala hasi baino bi ordu lehenagorako.

Ernai Sorturen gazte erakundearen zein beste hainbat eragile sozialen babesa duten manifestazioak 19:00etan hasiko dira Donostiako Boulevardetik, Bilboko La Casillatik, Gasteizko Faroloitik eta Iruñeko Nabarreria kaletik.

7baietz! herri ekimenak salatu duenez, "euskal selekzioa etxean gelditu da, eta ez galdu duelako, jokatzen ere utzi ez diotelako baizik". "Bien bitartean, espaniar eta frantziar selekzioen zuritze kanpaina basatia jasaten ari gara", gaineratu dute. "Kirola eta politika nahasezinak direnaren doktrinapean" neutraltasuna aldarrikatzen dela diote, "baina selekzio horiei babesa ematea ez da neutrala izatea, euskal selekzioa ukatzen dutenak zilegiztatzea baizik", diote, eta horregatik, euskal selekzioaren ofizialtasuna lortzeko protesta egitera eta borrokan jarraitzera deitu dute.

Ernaik ere salatu duenez, "Espainiar Selekzioak Euskal Herria nazio gisa ukatzen du, eta gure lurretan espainolismoaren eta erreakzionarismoaren sinbolo gisa jokatzen du". 

Euskal Herriko hiriburuetan pantaila erraldoiak jartzea gaitzetsi dute, eta "asimilazio nazionalaren" aurka protesta egitera deitu dute.

Gazte antolakundeak selekzioaren kamiseta janzteko eta manifestazioetara ikurrinak eramateko deia egin du, eta Gure Esku ekimenak ere deialdi bera egin du.

Azken honek hainbat mobilizazio eta argazki kolektibo egin ditu azken egunotan euskal selekzioa aldarrikatzeko.

Irun eta Hendaia arteko martxa batek Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatu du
Gure Esku Manifestazioak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bingen Zupiria: "Inola ere ez da gure politika inmigrazioa eta segurtasuna nahastea"

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak nabarmendu du bere Sailaren politika “ez dela inola ere immigrazioa eta segurtasuna nahastea”, Arartekoaren azken agiriaren harira. Horrekin batera, adierazi du euskal gizarteak “eskatzen duela legeak eta arauak betetzen ez dituenarekin, izan kanpokoa edo izan hemengoa, gogorrak izatea”. ‘Basque Segurtasun Foroa: Segurtasun Integrala eta komunitatea’ udako ikastaroaren itxieran egin ditu adierazpenak.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

12 urtean pantaila handirik ez duela jarri argudiatu du Aburtok eta Etxeberriak finala Plaza Berrian ikusteko gonbita egin du

Juan Mari Aburto Bilboko alkateak azaldu duenez, Munduko Futbol Txapelketako finala ikusteko pantaila erraldoiak jartzeko eskaera bakarra jaso du Udalak, PPrena, eta onartu egin du. Gasteizko Udalak Plaza Berrian pantaila erraldoia jarriko du eta Maider Etxebarria alkatea Espainiako kamiseta jantzita agertu da kazetarien aurrera eta igandean Plaza Berrira joateko deia egin du.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X