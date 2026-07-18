Euskal selekzioaren aldeko mobilizazioak deitu dituzte Mundialeko Finala baino bi ordu lehenago
Elkarretaratzeak 19:00etan izango dira Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean, eta igandean balkoietan ikurrinak jartzeko eta euskal selekzioaren kamisetak janzteko ere eskatu dute.
7baietz! plataformak euskal selekzioaren ofizialtasunaren alde hainbat aldarrikapen ekitaldi egin ditu azken asteotan, eta dinamika horri jarraituz, mobilizazioak deitu ditu igande honetarako Hegoaldeko lau hiriburuetan, Espainia eta Argentinaren arteko Munduko Futbol Txapelketako finala hasi baino bi ordu lehenagorako.
Ernai Sorturen gazte erakundearen zein beste hainbat eragile sozialen babesa duten manifestazioak 19:00etan hasiko dira Donostiako Boulevardetik, Bilboko La Casillatik, Gasteizko Faroloitik eta Iruñeko Nabarreria kaletik.
7baietz! herri ekimenak salatu duenez, "euskal selekzioa etxean gelditu da, eta ez galdu duelako, jokatzen ere utzi ez diotelako baizik". "Bien bitartean, espaniar eta frantziar selekzioen zuritze kanpaina basatia jasaten ari gara", gaineratu dute. "Kirola eta politika nahasezinak direnaren doktrinapean" neutraltasuna aldarrikatzen dela diote, "baina selekzio horiei babesa ematea ez da neutrala izatea, euskal selekzioa ukatzen dutenak zilegiztatzea baizik", diote, eta horregatik, euskal selekzioaren ofizialtasuna lortzeko protesta egitera eta borrokan jarraitzera deitu dute.
Ernaik ere salatu duenez, "Espainiar Selekzioak Euskal Herria nazio gisa ukatzen du, eta gure lurretan espainolismoaren eta erreakzionarismoaren sinbolo gisa jokatzen du".
Euskal Herriko hiriburuetan pantaila erraldoiak jartzea gaitzetsi dute, eta "asimilazio nazionalaren" aurka protesta egitera deitu dute.
Gazte antolakundeak selekzioaren kamiseta janzteko eta manifestazioetara ikurrinak eramateko deia egin du, eta Gure Esku ekimenak ere deialdi bera egin du.
Azken honek hainbat mobilizazio eta argazki kolektibo egin ditu azken egunotan euskal selekzioa aldarrikatzeko.
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