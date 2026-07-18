FINAL DEL MUNDIAL DE FÚTBOL
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Convocadas movilizaciones por la selección vasca dos horas antes de la final del Mundial

Las concentraciones se celebrarán a las 19:00 horas en Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz y Pamplona. Piden además que este domingo se coloquen ikurriñas en los balcones y se vistan las camisetas de la euskal selekzioa.
Cientos de personas reivindican la oficialidad de Euskal Selekzioa en una cadena humana entre Irun y Hendaia EUROPA PRESS 14/7/2026
Cientos de personas reivindican la oficialidad de la selección entre Irun y Hendaia. Foto: EuropaPress
Euskaraz irakurri: Euskal selekzioaren aldeko mobilizazioak deitu dituzte Mundialeko Finala baino bi ordu lehenago
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Eider Jauregi | EITB

Última actualización

La plataforma 7baietz!, que ha celebrado varios actos reivindicativos por la selección vasca, ha convocado movilizaciones para este domingo en las cuatro capitales de Hegoalde en favor de la oficialidad de la selección vasca, dos horas antes de que comience la final del Mundial de Fútbol que enfrentará a España y Argentina.

La convocatoria, que cuenta también con el respaldo de Ernai, la organización juvenil de Sortu, además de otros agentes sociales, se celebrará a las 19:00 horas en el Boulevard de Donostia-San Sebastián, en La Casilla de Bilbao, el Farolón de Vitoria-Gasteiz y la calle Navarrería de Iruña-Pamplona.

7baietz! ha denunciado que "mientras la selección vasca permanece en casa, porque no se le deja jugar", "estamos asistiendo a un blanqueamiento de las selecciones española y francesa". "Con la excusa de no mezclar política y deporte se pide neutralidad, pero apoyar a estas selecciones no es ser neutral". Por ello, llamar a protestar y seguir peleando para conseguir la oficialidad de la selección vasca.

Ernai denuncia por su parte que "la selección española niega a Euskal Herria como nación y juega como símbolo del españolismo y el reaccionarismo en nuestra tierra". Reprueban la instalación de pantallas gigantes en las capitales vascas y advierten contra la "asimilación nacional", por lo que llaman a llenar calles y balcones con "nuestros símbolos".

La organización juvenil ha llamado a vestir la camiseta de la selección y llevar ikurriñas a las manifestaciones, un llamamiento que también ha realizado la iniciativa Gure Esku, que está llevando a cabo diversas movilizaciones y fotos colectivas para reivindicar la selección vasca en los últimos días.

Una marcha entre Irun y Hendaia reivindica la oficialidad de la Euskal Selekzioa
Gure Esku Manifestaciones Política

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