Convocadas movilizaciones por la selección vasca dos horas antes de la final del Mundial

La plataforma 7baietz!, que ha celebrado varios actos reivindicativos por la selección vasca, ha convocado movilizaciones para este domingo en las cuatro capitales de Hegoalde en favor de la oficialidad de la selección vasca, dos horas antes de que comience la final del Mundial de Fútbol que enfrentará a España y Argentina.

La convocatoria, que cuenta también con el respaldo de Ernai, la organización juvenil de Sortu, además de otros agentes sociales, se celebrará a las 19:00 horas en el Boulevard de Donostia-San Sebastián, en La Casilla de Bilbao, el Farolón de Vitoria-Gasteiz y la calle Navarrería de Iruña-Pamplona.

7baietz! ha denunciado que "mientras la selección vasca permanece en casa, porque no se le deja jugar", "estamos asistiendo a un blanqueamiento de las selecciones española y francesa". "Con la excusa de no mezclar política y deporte se pide neutralidad, pero apoyar a estas selecciones no es ser neutral". Por ello, llamar a protestar y seguir peleando para conseguir la oficialidad de la selección vasca.

