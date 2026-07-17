Este sábado entra en funcionamiento la nueva línea del Topo que unirá Altza y Galtzaraborda
Este sábado entrará en servicio la nueva variante soterrada del Topo entre Altza (San Sebastián) y Galtzaraborda (Errenteria), tras completarse un nuevo tramo de doble vía de dos kilómetros. La actuación permitirá duplicar la frecuencia de los trenes entre Pasaia y Amara, que pasarán a circular cada 7,5 minutos en días laborables.
La obra da continuidad a la variante inaugurada en 2016 entre Herrera y Altza e incluye la construcción de una nueva estación subterránea en Pasai Antxo, lo que hará posible el futuro desmantelamiento del viaducto ferroviario de 1912 que atraviesa Pasai Antxo junto a las viviendas, así como la recuperación de 3.500 metros cuadrados de espacio urbano.
El nuevo trazado discurre en gran parte por un túnel desde Altza hasta Galtzaraborda, donde enlaza con la infraestructura existente. La actuación también prepara futuras intervenciones, como la cubrición del ferrocarril en Galtzaraborda y la construcción de una nueva estación en este barrio.
Con la eliminación del “fondo de saco” de Altza, el servicio gana continuidad y capacidad, pasando de 136 a 274 circulaciones diarias en días laborables entre Altza y Pasaia, lo que permitirá mejorar la frecuencia del servicio para los viajeros.
Viaje inaugural
Este viernes, representantes institucionales han participado en el viaje inaugural previo a la puesta en servicio de la variante. En el acto han estado presentes el lehendakari, Imanol Pradales, la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza y el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, entre otras autoridades.
En su intervención, Pradales ha destacado que el Topo "va a pasar a jugar en otra liga" al permitir que Gipuzkoa "sea pionera en completar una red de tren de proximidad de primer nivel". Además, tanto el lehendakari como la consejera han coincidido en calificar esta obra como una apuesta "inequívoca" del Gobierno Vasco por un transporte público "sostenible y de futuro".
Los trabajos, financiados íntegramente por el Gobierno Vasco y ejecutados por Euskal Trenbide Sarea (ETS), suponen un nuevo paso en la mejora de la red ferroviaria guipuzcoana, al reforzar la conexión entre Donostia y su área metropolitana, favorecer la cohesión territorial y mejorar el servicio de transporte público, según ha destacado el lehendakari.
Asimismo, Pradales ha incidido en que "esto no es una estación de término" y ha llamado a "seguir avanzando, mirando más allá de la próxima parada" porque "lo que está por llegar es ilusionante".
De esta forma, ha hecho referencia a la pasante de Donostia, que va a completar antes de final de año el eje Este–Oeste, al proyecto Irun/Hendaia/Baiona, "que conectará Iparralde y Hegoalde”, a la culminación de la estación Intermodal previa a la llegada de la Alta Velocidad, y a la futura unión con la red de Cercanías de Renfe a través del intercambiador.
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