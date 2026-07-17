Euskadi mantendrá su población en 2075, pero uno de cada tres vascos tendrá más de 65 años

La inmigración permitirá que Euskadi mantenga una población de 2,2 millones de habitantes en 2075, aunque el envejecimiento seguirá intensificándose, hasta el punto de que una de cada tres personas tendrá más de 65 años. Así lo reflejan los cinco escenarios demográficos para los próximos 50 años que el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) publica este viernes.

Cuatro de esos cinco escenarios constatan que la población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años) será menor dentro de medio siglo y que mantener el volumen de población activa solo será posible con una recuperación significativa de la fecundidad y con una llegada sostenida de migrantes.

Asimismo, todas las hipótesis coinciden en que el saldo natural será negativo, es decir, que el número de defunciones superará el de nacimientos, lo que podría traducirse en pérdidas de población de entre 320 000 y 795 000 personas.

En el escenario de referencia, sobre el que se articulan los otros cuatro, el saldo natural negativo alcanzaría las 572 400 personas: 791 000 nacimientos frente a 1 363 400 defunciones. Esa pérdida se compensaría en cuatro de los cinco escenarios con la llegada de migrantes, con saldos migratorios de entre 81 400 personas y 893 000.