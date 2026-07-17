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Un menor investigado por agredir en Donostia a una persona con la camiseta de España

La Ertzaintza ha abierto diligencias contra otros cuatro menores.
SAN SEBASTIÁN, 22/05/2026.- Vista de la playa de La Concha de San Sebastián, este viernes, donde de nuevo se han superado los 30º. EFE/Javier Etxezarreta
Imagen del paseo de La Concha, donde ocurrieron los hechos.
Euskaraz irakurri: Adingabe bat ikertzen ari dira Donostian Espainiako selekzioaren elastikoa zeraman pertsona bati eraso egiteagatik
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EITB

Última actualización

Un menor de edad ha sido identificado e investigado este viernes por la Ertzaintza en San Sebastián tras agredir a un hombre que vestía una camiseta de la selección de fútbol de España. Esta persona, además, fue increpada por otros cuatro menores contra los que también se han abierto diligencias, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos se produjeron sobre las 5.30 horas de la madrugada, en el céntrico paseo de La Concha. La víctima, ataviada con la camiseta de la selección española, fue presuntamente increpada por este grupo de jóvenes. Al parecer, fue uno de ellos quien supuestamente le propinó un golpe en la cara.

Tras ser atendido en un centro sanitario, el agredido presentó una denuncia por estos hechos contra los cinco menores, que ya han sido identificados por la Ertzaintza. La Policía vasca ha abierto diligencias contra ellos como investigados.

 

Donostia-San Sebastián Sociedad

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