Violencia machista
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Denuncian siete agresiones machistas en los dos primeros días de fiestas de Baiona

Estas siete denuncias, cinco en la primera noche y dos en la segunda, han sido recogidas en el punto de ayuda que Ipar Euskal Herriko Itaia tiene en la calle Pontrike.  

Baiona bestak Itaia eraso matxistak
Sólo en la primera noche de fiestas Itaia recibió cinco denuncias por agresiones machistas. @itaia_ieh
Euskaraz irakurri: Zazpi eraso matxista salatu dituzte Baionako besten lehen bi egunetan
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EITB

Última actualización

Desde que comenzaron las fiestas de Baiona el miércoles por la tarde, siete mujeres han denunciado agresiones sexistas en el refugio que tienen abierto estos días en el Café Akelarre de la calle Pontrik. 

Cinco de ellas fueron recogidas la primera noche y dos más esta pasada noche. 

Itaia ha recordado que este espacio de atención estará abierto a cualquier persona que haya sufrido o presenciado alguna agresión machista en los días que duren las fiestas, todas las noches de 22:00 a 04:00 horas. 

La Prefectura de los Pirineos Atlánticos ha ofrecido datos más generales y ha reportado seis casos de violencia en la noche del miércoles, de los cuales tres han sido ataques contra personas. El resto serían peleas. Sin embargo, no ha detallado ni la naturaleza ni la intensidad de estos episodios de violencia. 

 

 

Violencia machista Baiona Fiestas Feminismo Sociedad

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