En Getxo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Quemados este viernes diez contenedores en Las Arenas y Romo

La Policía Local está investigando los hechos y a los posibles autores de los mismos.
Imagen de algunos de los contenedores calcinados. Foto: Getxoko Udala
Euskaraz irakurri: Hamar edukiontzi erre dituzte Areetan eta Erromon ostiral goizean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Policía Local de Getxo investiga la quema de diez contenedores de recogida selectiva de residuos producida a las 06.00 de la mañana de este viernes en distintas zonas de los barrios de Las Arenas y Romo.

En la zona de Santa Ana, se han visto afectados tres contenedores, y dos vehículos han sido dañados en la calle Novia Salcedo, así como otros cuatro contenedores en la calle Venancio Echevarria.

Además, en Villa de Plentzia han resultado calcinados otros tres contenedores, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado.

El consistorio ha informado de que no ha habido que lamentar daños personales y que la Policía Local está investigando los hechos y a los posibles autores de los mismos.

Getxo Bizkaia Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X