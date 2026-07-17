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Hamar edukiontzi erre dituzte Areetan eta Erromon ostiral goizean

Udaltzaingoa gertatutakoa eta ustezko egileak ikertzen ari da.

Kiskalita dauden edukiontzi batzuen irudia. Argazkia: Getxoko Udala
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Agentziak | EITB

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Hamar edukiontzi erre dituzte Getxoko Areeta eta Erromo auzoetan, ostiral goiz honetako 06.00ak aldera, eta Getxoko Udaltzaingoak ikerketa bat ireki dut horren inguruan.

Santa Ana inguruan, hiru edukiontzi kiskali dira, eta Novia Salcedo kalean bi ibilgailuk kalteak izan dituzte. Horrez gain, Venancio Echevarria kalean beste lau edukiontzi erre dira.

Bestalde, Villa de Plentzia kalean beste hiru edukiontzi erabat kiskali dira, Udalak ohar baten bidez jakinarazi duenez.

Getxoko Udalak adierazi du ez dela inor zauritu, eta Udaltzaingoa gertatutakoa nahiz ustezko egileak ikertzen ari da.

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