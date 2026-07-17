Munduko Futbol txapelketako finala ikusteko pantaila erraldoiak jarriko dituzte Euskal Herriko zazpi hiritan
Espainia eta Argentinaren arteko finala igandean jokatuko da, 21:00etan, New Yorken.
Espainiak eta Argentinak Munduko Futbol Txapelketako finala jokatuko dute datorren igandean (21:00) Espainiak eta Argentinak eta partida hori ikusteko pantaila erraldoiak jarriko dituzte Bilbo, Donostia, Gasteiz, Iruñea, Eibar, Irun eta Tuteran.
Hiriburuei dagokionez, Udal gehienek pantailak jartzea erabaki dute, Bilbok izan ezik.
Iruñean, Gaztelu plazan lau pantaila jarriko dituzte kioskoaren inguruan.
Donostian, berriz, Anoeta estadioaren kanpoaldean, izotz jauregiaren ondoan, prestatutako eremuan jarraitu ahalko da finala.
Plaza Berria izango da Gasteizko futbolzaleen bilgunea.
Bilbon, ostera, PPren ekimenez jarriko dute pantaila erraldoia Doña Casilda parkean.
Hiriburuetatik harago, kalean partida ikusteko aukera izango da Eibar (Untzaga plaza), Irun (San Juan plaza) eta Tuteran (Foruen plaza) ere.
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