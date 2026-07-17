FUTBOLA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Munduko Futbol txapelketako finala ikusteko pantaila erraldoiak jarriko dituzte Euskal Herriko zazpi hiritan

Espainia eta Argentinaren arteko finala igandean jokatuko da, 21:00etan, New Yorken.

VITORIA, 14/07/2026.- Cientos de jóvenes se congregan en el centro de Vitoria para ver el partido de semifinales del Mundial 2026 entre Francia y España. EFE/ Adrián Ruiz Hierro

Gasteizen Frantzia eta Espainiaren arteko finalerdia jarraitzeko pantaila erraldoia jarri zutenekoa. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Espainiak eta Argentinak Munduko Futbol Txapelketako finala jokatuko dute datorren igandean (21:00) Espainiak eta Argentinak eta partida hori ikusteko pantaila erraldoiak jarriko dituzte Bilbo, Donostia, Gasteiz, Iruñea, Eibar, Irun eta Tuteran. 

Hiriburuei dagokionez, Udal gehienek pantailak jartzea erabaki dute, Bilbok izan ezik. 

Iruñean, Gaztelu plazan lau pantaila jarriko dituzte kioskoaren inguruan.

Donostian, berriz, Anoeta estadioaren kanpoaldean, izotz jauregiaren ondoan, prestatutako eremuan jarraitu ahalko da finala. 

Plaza Berria izango da Gasteizko futbolzaleen bilgunea. 

Bilbon, ostera, PPren ekimenez jarriko dute pantaila erraldoia Doña Casilda parkean. 

Hiriburuetatik harago, kalean partida ikusteko aukera izango da Eibar (Untzaga plaza), Irun (San Juan plaza) eta Tuteran (Foruen plaza) ere.  

Gasteiz Bilbo Donostia Iruñea Irun Eibar Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Vista del incendio de Lozoyuela, a 16 de julio de 2026, en Lozoyuela, Madrid (España). La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha activado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA) ante un incendio registrado en el término municipal de Lozoyuela. El incendio se ha originado sobre las 16.00 horas en una zona de vegetación donde por el momento trabajan 10 dotaciones terrestres y seis medios aéreos de Bomberos de la Comunidad de Madrid en colaboración con Agentes Forestales. Mateo Lanzuela / Europa Press 16/7/2026
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Lozoyuelako (Madril) sutea kontrolatu gabe dago oraindik eta 700 hektarea baino gehiago kiskali dira

Ostegun arratsaldean Lozoyuelan (Madril) piztutako suteak 700 hektarea baino gehiago kiskali ditu dagoeneko. Suteak, gainera, 100 pertsona baino gehiago ebakuatzera eta 2.000 inguru etxean konfinatzera behartu ditu. 52 urteko gizon bat atxilotu dute ustez sutea nahita piztea egotzita; antzeko gertakariengatik aurrekariak ditu. Larrialdi-zerbitzuek lanean jarraitzen dute sua kontrolpean hartu eta haren perimetroa mugatzeko

Gehiago ikusi
Publizitatea
X