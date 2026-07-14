TRANSFERENTZIAK
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Espainiako Gobernuaren transferentzien inguruko proposamen berriak ostiralean jasotzea espero du Jaurlaritzak

Ubarretxena bozeramaileak azpimarratu duenez, negoziatzen ari diren bi eskumenen (Gizarte Segurantzaren eskumen batzuk eta portuak) inguruko aldebiko batzordea abuztua aurretik egin beharko litzateke. 

MADRID, 15/07/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (4d), y el lehendakari Imanol Pradales (3i), presiden la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente entre el Estado y Euskadi que aborda las transferencias pendientes al País Vasco, este martes en el Palacio de la Moncloa. EFE/J. J. Guillén

Eskumenen inguruko aldebiko batzordea. Artxiboko argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

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Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak Gizarte Segurantzaren eskumen batzuk eta portuen transferentzien inguruan negoziatzen jarraitzen dute. Horri lotuta Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak astearte honetan adierazi duenez, Espainiako Gobernuaren proposamena ostiral honetan jasotzea espero dute. 

Gobernu bileraren osteko prentsaurrekoan Ubarretxenak azpimarratu duenez, negoziazioak ez dira eten eta eskumena duten ministerioekin "egunero" hitz egiten dute. Aurreko astean negoziazioak ez zihoazela ondo onartu zuen Ubarretxenak. Aurretik, Imanol Pradales lehendakariak ere onartu zuen Eusko Jaurlaritza "horma baten aurka" talka egiten ari zela. 

"Ostiralean jasoko dugu Estatuaren proposamen berria, eta, beraz, horren zain gaude", gaineratu du Ubarretxenak. 

Gaur-gaurkoz, Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak abuztua aurretik egitekoa duten eskumenen inguruko aldebiko batzordeak zintzilik segitzen du. Hori da Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuak eta lehendakariak akordioa lortzeko adostu zuten epemuga. 

Hala ere, lehendakariak esana du akordio garrantzitsurik ezean ez dela bilera hori egingo.

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