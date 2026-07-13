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Ubarretxenak esan du "autogobernu handiagoak ongizate handiagoa" dakarrela

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Agirre lehendakariaren agintaldiaren 90. urteurrenaren harira, EHUren udako ikastaroetan parte hartu du, eta kritikatu du "askotan autogobernua eta ongizatea kontzeptuak bereizten saiatzen" direla, eta lehenengoa "gai identitarioekin" lotzen dela, gauza praktikoen kontra joango balitz bezala.

EAEko Autonomia Estatutua Eusko Jaurlaritza Politika

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Lander Martinez (Sumar): “Hauteskunde orokor erabakigarriak egongo dira, eta gure helburua da gobernu aurrerakoiari eustea”

Asteburuan Madrilen egin den Sumar alderdiaren ezohiko batzarraren ostean, Lander Martinez diputatuak adierazi du “arrakastatsua” izan dela prozesua; bertan, Veronica Martinez Barbero eta Rosa Martinez zuzendaritzako koordinatzaile berri izendatu dituzte. Era berean, azpimarratu du alderdiaren lehentasuna datorren urteko hauteskunde orokor erabakigarrietan “gobernu aurrerakoi bati eustea” izan behar dela.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

De Andres (PP): “Euskal gizartearen parte batek bullying-a jasaten du: ertzainek, alkateek eta Espainiako selekzioaren elastikoa daramatenek”

Javier de Andres EAEko PPko presidentea elkarrizketatu dute Radio Euskadiko Boulevard saioan, eta salatu du euskal gizartearen zati batek “bullyinga” jasaten duela. Haren esanetan, horien artean daude “ertzainak, CCOOko kideak, alderdi guztietako alkateak —batekoak izan ezik—, eta Espainiako selekzioaren elastikoa daramatenak”. Ildo horretan, De Andresek babestu egin du ErNE sindikatuaren proposamena Zigor Kodea gogortzeko, ertzainei eta udaltzainei egiten zaizkien erasoengatik ezartzen diren zigorrak areagotzea.

ERMUA (BIZKAIA), 12/07/2026.- Mari Mar Blanco (2i), hermana de la víctima, junto a Cuca Gamarra (d), durante el acto que el PP celebra en Ermua en recuerdo del edil Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 29 años. EFE/Miguel Toña
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

PPk Miguel Angel Blanco oroitu du

Alderdi Popularrak omenaldia egin dio Miguel Angel Blanco zinegotziari Ermuan, ETAk hil zuela 29 urte betetzen direnean. Bertan izan dira Mari Mar Blanco arreba, Javier de Andres Euskadiko popularren presidentea eta Cuca Gamarra alderdiko idazkariordea. Gamarrak salatu du Pedro Sanchezek EH Bilduren botoei esker eusten diola botereari. Eta iragarri du PP gobernura iristen denean Espetxeetako legea aldatuko duela ETAko presoak etxera ez ekartzeko.

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