Arazo diplomatikoa eragin du Rajoyk, Frantziak “frantsesik gabe” jokatzen duela adierazita
Laurent Nuñez Barne ministroaren hitzetan, adierazpenak "onartezinak" eta "aberranteak" dira, "Frantzia herrialde askotarikoa" delako.
Badira sei urte Mariano Rajoy futbolaren inguruko kronikaren esparruan murgildu zela, El Debate egunkariaren bidez, baina orain arte ez du oihartzunik izan. Oraingoan, berriz, zalaparta handia sortu du presidente ohiak idatzi duenak Espainiaren eta Frantziaren arteko finalaurrekoetako partidaren atarian.
Rajoyk 2022tik Eurokopetan eta Munduko Txapelketetan El Debaten idazten du, eta kritika ugari piztu ditu Frantziako selekzioari buruz honakoa idatzi baitu: “Maila goreneko jokalariak dituzte. Hori bai, frantziarrik ez”.
Baieztapen hori Pirinioen bi aldeetan interpretatu dute Frantziako selekzioko jokalarien nazionalitatea zalantzan jartzeko modu gisa, haien familia-jatorria edo jatorri etnikoa dela eta.
Frantziako Gobernuaren erantzuna
Rajoyren hitzek berehalako erantzuna eragin dute Frantziako Gobernuaren aldetik. Barne ministro Laurent Nuñezek esan du adierazpenak “erabat onartezinak” eta “zentzugabeak” direla. Frantzia “dibertsitatearen herrialdea” dela defendatu du, eta ohartarazi du halako mezuek futbolarien aurkako arrazakeria elikatzen dutela, bereziki Kylian Mbappé kapitainaren aurkakoa.
Gaitzespen horrekin Frantziako espektro politikoaren zati handi batek bat egin du. Buruzagi sozialistek eta beste alderdi batzuetako ordezkariek azpimarratu dute Frantziako nazionalitatea ez duela gurasoen jatorria edo azalaren kolorea ezartzen. Aldi berean, Libération hedabideak, esaterako, editorial oso gogorrak argitaratu ditu Espainiako presidente ohiaren aurka, polemika nazioarteko mailara eramanez.
Frantziako lehen ministro ohi Manuel Vallsek ere oso gogor kritikatu du Rajoy: “Ez da ateraldi bat, aitortza bat baizik. Izan ere, talde horretan ikusten ez duena ez dira nazionalitateak, azalaren koloreak baizik. Hau da, haren ustez, pertsona beltz bat ezin da frantziarra izan. Horri, besterik gabe, arrazakeria deitzen zaio”.
Erreakzioak Espainian
Espainian ere erantzun instituzionala irmoa izan da. Pedro Sanchez Gobernuko presidenteak Rajoyri erantzun dio, eta nazio-identitatearen ikuspegi inklusiboa aldarrikatu: “Espainia maite eta lantzen duen ororena da. Ez adierazpen xenofoboekin lotsarazten dutenena”. Mezuaren amaieran, “onena irabaztea eta arrazakeriak galtzea” opa duela adierazi du.
Kanpo Arazoetako ministro Jose Manuel Albaresen esanetan ere, presidente ohiaren hitzak “mingarriak” eta “arriskutsuak” izan dira, bai Espainiaren irudirako, bai auzoko herrialdearekiko harremanerako.
Kritikak politikaren esparrutik harago ere zabaldu dira. Borja Iglesias Espainiako selekzioko aurrelariak publikoki arbuiatu ditu adierazpenok, desegokitzat jota, eta aniztasuna “aberastasun” gisa aldarrikatu du. “Harritu egiten nau oraindik ere honelako kontuekin ibiltzeak. Pena ematen dit", adierazi du.
Polemikak hainbat orduz itzalean utzi du Espainia eta Frantziaren arteko neurketaren atarikoa, eta ustekabeko krisi diplomatikoa eragin du Europako bi bazkideren artean, Munduko Txapelketako partida garrantzitsuenetako baten bezperan. Gainera, badirudi hitz horiek frantziarrak motibatzeko ere balio izan dutela; finalaurrekoa, gainera, uztailaren 14an jokatuko dute, Egun Nazionalean.
Bestalde, Alderdi Popularreko buruzagi ohiak babes urria jaso du bere alderdiko kideen aldetik. Sare sozialetan, ordea, haren hitzak zabal defendatu dituzte, nahiz eta gehienetan kontu anonimoen bidez izan.
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