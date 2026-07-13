Lege-aldaketak
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ErNEk Zigor Kodea erreformatzea proposatu du, ertzainen eta udaltzainen aurkako erasoengatiko zigorrak gogortzeko

ErNEk azaldu du asteak daramatzala Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten taldeekin biltzen, legegintza-proposamen bat aurkezteko.
Bi ertzainen artxiboko irudia.
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EITB

Azken eguneratzea

ErNE Ertzaintzaren sindikatuak Zigor Kodea aldatzea proposatu du, Ertzaintzako eta Euskal Poliziako gainerako agenteen aurkako erasoengatik eta gorroto-delituengatik ezartzen diren zigorrak gogortzeko. Sindikatuaren arabera, azken asteotan ugaritu diren eraso, atentatu eta errespetu faltaren aurrean agenteen babes juridikoa indartzea du helburu ekimenak.

ErNEk azaldu duenez, azken asteotan Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten talde politikoekin bilerak egiten ari da lege-proposamena aurkezteko. Sindikatuaren esanetan, ekimenak agenteei babes handiagoa ematea eta, aldi berean, agintaritzarekiko errespetua eta bizikidetza demokratikoa sendotzea bilatzen du.

Hezkuntzaren arloa lantzea

Proposatutako neurrien artean dago segurtasun-indarretako kideen aurkako eraso eta gorroto-delituengatik zigorrak gogortzea. Horrez gain, hezkuntza arloan neurriak hartzea ere planteatzen du, agintaritzarekiko errespetua, bizikidetza eta segurtasun publikoa bermatzen duten profesionalen lana balioan jartzeko.

Sindikatuaren arabera, Legebiltzarreko taldeekin egindako bileretan lege-proposamen "zorrotza" eta "oinarri sendoa" duena aurkeztu dute, eta adierazi du hainbat alderdi politikok interesa erakutsi dutela ekimenarekiko.

Kongresuan ere

Bestalde, ErNEk jakinarazi du koordinatuta ari dela lanean Poliziaren Sindikatu Bateratuarekin (SUP) eta Guardia Zibilen Elkarte Bateratuarekin (AUGC), aldaketa legegilea Diputatuen Kongresuan ere sustatzeko.

Sindikatuaren esanetan, helburua ahalik eta adostasun handiena lortzea da, proposamena lege-erreforma eraginkor bihur dadin. ErNEren ustez, segurtasun publikoko profesionalen babesa indartzea ez da interes korporatibo baten alde egitea, gizarte osoarentzat funtsezkoa den zerbitzu baten defentsa baizik.

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Ertzaintza Eusko Legebiltzarra Politika

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