Cambios legales
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

ErNE propone reformar el Código Penal para endurecer las penas por agresiones contra ertzainas y policías municipales

ErNE ha explicado que lleva semanas reuniéndose con los grupos con representación en el Parlamento Vasco para presentar una propuesta legislativa.
Imagen de archivo de dos ertzainas.
Euskaraz irakurri: ErNEk Zigor Kodea erreformatzea proposatu du, ertzainen eta udaltzainen aurkako erasoengatiko zigorrak gogortzeko
author image

EITB

Última actualización

El sindicato de la Ertzaintza ErNE ha planteado una reforma del Código Penal para endurecer las penas por agresiones y delitos de odio contra los miembros de la Ertzaintza y el resto de agentes de la Euskal Polizia. La iniciativa busca, según la organización, reforzar la protección jurídica de los agentes ante el aumento de agresiones, ataques y faltas de respeto registrado en las últimas semanas.

ErNE ha explicado que lleva semanas reuniéndose con los grupos con representación en el Parlamento Vasco para presentar una propuesta legislativa con la que pretende ofrecer una mayor protección a los agentes y reforzar, al mismo tiempo, el respeto a la autoridad y la convivencia democrática.

Actuaciones en el ámbito educativo

Entre las medidas planteadas figura el endurecimiento de las penas por agresiones y delitos de odio dirigidos contra los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La propuesta también contempla actuaciones en el ámbito educativo para fomentar el respeto a la autoridad, la convivencia y el reconocimiento de la labor de los profesionales encargados de garantizar la seguridad pública.

El sindicato asegura que las reuniones mantenidas con los grupos parlamentarios han permitido trasladar una propuesta "rigurosa" y "plenamente fundamentada", que, según afirma, ha sido recibida con interés por las distintas formaciones políticas.

Modificación en el Congreso

Además, ErNE ha señalado que trabaja de forma coordinada con el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) para promover esta modificación legislativa también en el Congreso de los Diputados.

El objetivo, según el sindicato, es alcanzar el mayor consenso posible para que la propuesta se traduzca en una reforma legal efectiva. En este sentido, ErNE sostiene que reforzar la protección de los profesionales de la seguridad pública "no responde a un interés corporativo, sino a la defensa de un servicio esencial para toda la sociedad".

Un ertzaina que arbitraba en la Donosti Cup abandona el campo escoltado por el acoso de jugadores y público
Ertzaintza Parlamento Vasco Política

Te puede interesar

Acto de izada de Ikurriña en el 132 aniversario de la inauguración del primer batzoki del PNV EUROPA PRESS 12/7/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ansola pide "no olvidar los hechos más oscuros" de la historia y recordar a las víctimas

El PNV ha celebrado en Bilbao el día de la ikurriña, que fue izada por primera vez hace 132 años durante la inauguración de su primer batzoki en la calle Correo. Como entonces, hoy han comenzado el homenaje con esa izada de la ikurriña. Los jeltzales han reafirmdo su compromiso con los auténticos valores que representa y el presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha subrayado que el lugar del PNV no está en los extremos.
ERMUA (BIZKAIA), 12/07/2026.- Mari Mar Blanco (2i), hermana de la víctima, junto a Cuca Gamarra (d), durante el acto que el PP celebra en Ermua en recuerdo del edil Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 29 años. EFE/Miguel Toña
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El PP recuerda a Miguel Ángel Blanco

El PP ha homenajeado a Miguel Angel Blanco cuando se cumplen 29 años del asesinato del concejal popular de Ermua a manos de ETA. Allí han estado presentes, entre otros, el presidente de los populares vascos Javier de Andrés, su hermana y senadora Mari Mar Blanco y la vicesecretaria del PP Cuca Gamarra. Gamarra, se ha comprometido a endurecer el acceso de los presos de ETA a beneficios penitenciarios después del blanqueamiento, dice, de Sánchez a Bildu.

Cargar más
Publicidad
X