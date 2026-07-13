ErNE propone reformar el Código Penal para endurecer las penas por agresiones contra ertzainas y policías municipales

El sindicato de la Ertzaintza ErNE ha planteado una reforma del Código Penal para endurecer las penas por agresiones y delitos de odio contra los miembros de la Ertzaintza y el resto de agentes de la Euskal Polizia. La iniciativa busca, según la organización, reforzar la protección jurídica de los agentes ante el aumento de agresiones, ataques y faltas de respeto registrado en las últimas semanas.

ErNE ha explicado que lleva semanas reuniéndose con los grupos con representación en el Parlamento Vasco para presentar una propuesta legislativa con la que pretende ofrecer una mayor protección a los agentes y reforzar, al mismo tiempo, el respeto a la autoridad y la convivencia democrática.

Actuaciones en el ámbito educativo

Entre las medidas planteadas figura el endurecimiento de las penas por agresiones y delitos de odio dirigidos contra los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La propuesta también contempla actuaciones en el ámbito educativo para fomentar el respeto a la autoridad, la convivencia y el reconocimiento de la labor de los profesionales encargados de garantizar la seguridad pública.

El sindicato asegura que las reuniones mantenidas con los grupos parlamentarios han permitido trasladar una propuesta "rigurosa" y "plenamente fundamentada", que, según afirma, ha sido recibida con interés por las distintas formaciones políticas.

Modificación en el Congreso

Además, ErNE ha señalado que trabaja de forma coordinada con el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) para promover esta modificación legislativa también en el Congreso de los Diputados.

El objetivo, según el sindicato, es alcanzar el mayor consenso posible para que la propuesta se traduzca en una reforma legal efectiva. En este sentido, ErNE sostiene que reforzar la protección de los profesionales de la seguridad pública "no responde a un interés corporativo, sino a la defensa de un servicio esencial para toda la sociedad".