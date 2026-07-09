La UCO cree que el expresidente de Correos dio un cargo a Leire Díez en favor de la trama

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos Juan Manuel Serrano le consiguió un puesto a la exmilitante socialista Leire Díez en este organismo. El objetivo era permitir que los miembros de la trama que constituía junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández ocuparan puestos de relevancia para aprovecharlos en su beneficio o el de terceros.

De hecho, la UCO le otorga un "papel preeminente" en la trama y destaca que la primera de las actuaciones "con aparente relevancia penal que se considera de interés para la causa y en las que los elementos recopilados otorgan participación a Serrano, guarda relación con el propio nombramiento de Leire como Responsable del Área de Administración Local de Correos", según sostiene en el último informe entregado al juez del caso, Santiago Pedraz.

Los indicios recabados otorgan a Serrano, según la UCO, una participación activa en los hechos investigados y relacionados "tanto con la obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI, como con la defensa de los intereses de determinados miembros del PSOE o el Gobierno".

Para el cargo que ocupó Leire Díez en Correos, la UCO explica que se presentaron al menos cinco candidaturas internas de personal empleado de Correos, pero la subdirectora de Desarrollo Organizativo y Personas, Patricia Álvarez Sánchez, estimó que ninguna se ajustaba al perfil requerido, por lo que se habría realizado una búsqueda externa, eligiéndose a Leire como el perfil más adecuado para realizar una entrevista"

Leire Díez explicitó que su principal misión era "proteger" a Serrano e hizo constar que deseaba que SDEP se convirtiese en el "despacho de referencia" para cuestiones como el "asesoramiento director a la presidencia", contratos de los cuáles Vicente Fernández podría llevarse un porcentaje.

Fernández, añade el informe, mostró interés en la rápida formalización del contrato de asesoramiento jurídico para que "Juanma" (Serrano) continuase como presidente de Correos en el momento de decidir sobre su prórroga del contrato, de lo que se desprendería que Serrano "podría ser conocedor de las circunstancias de este contrato, y que sin su intervención peligraría una eventual prórroga del mismo".

Por la adjudicación de la totalidad de los contratos adjudicados a SDEP, el expresidente de la SEPI habría recibido entre los años 2022 y 2024, aproximadamente 214 000 euros.

En su informe, la UCO relata que la relación entre Leire Diez y Serrano, que ocupó la Presidencia de Correos entre julio de 2018 y diciembre de 2023 y anteriormente fue el jefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE entre 2014 y 2018, se remonta al menos a noviembre de 2020, fecha en la que constan mensajes de WhatsApp entre ambos, cuando ella estaba en ENUSA.

En esos contactos que ambos "mantenían con asiduidad", según la UCO, se incluyen también referencias a reuniones y encuentros con Vicente Fernández, que fue quien le propuso a Serrano en una conversación en mayo de 2021 darle un cargo en Correos a Leire Díez, un asunto que ya habrían abordado según se desprende de esa conversación, en la que el expresidente de la SEPI le pregunta si "lo que hablamos de Leire" se podría poner "ya en marcha".