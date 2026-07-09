El Gobierno Vasco ve “positiva” la decisión del TC sobre el euskera, y Bildu dice que la “ofensiva no ha cesado”
Una vez que se ha conocido el razonamiento del Tribunal Constitucional sobre la Le de Empleo Público, instituciones y partidos políticos han reaccionado al respecto. El Gobierno Vasco ha señalado que se trata da una noticia “positiva”, un punto en el que ha coincidido con EH Bildu. El PSE, mientras, ha puesto el foco en los “índices de preceptividad”.
La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha asegurado que la decisión del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Empleo actualmente vigente es una noticia "positiva", aunque ha recordado que siguen pendientes de resolución los recursos del PP y Vox ante el TSJPV.
Bengoetxea, asimismo, ha dicho estar "tranquila" porque la nueva ley aprobada en el Parlamento vasco hace dos semanas "tiene mayor seguridad jurídica y, a la vez, sin mayores exigencias".
Ibone Bengoetxea ha afirmado que "había un riesgo y, de momento, ese riesgo no está"; no obstante, ha recordado que "sigue pendiente" la resolución de los recursos.
Finalmente, Bengoetxea ha advertido de que hay "como una suerte de creencia" de que, con esta modificación de la Ley de Empleo Público, "las administraciones públicas, los ayuntamientos, las diputaciones y el propio Gobierno van a poder hacer lo que quieran”. “Parece que esto va a suponer unas exigencias desorbitadas respecto a cualquier ciudadano que quiera presentarse a un empleo público, y esto no va a ser así", ha señalado.
La reacción de EH Bildu
Mientras, el parlamentario y secretario de EH Bildu para la Normalización del Euskera, Josu Aztiria, ha considerado "una buena noticia" la decisión del Tribunal Constitucional, pero ha advertido de que "la ofensiva contra el euskera no ha cesado".
"Es una muy buena noticia para quienes defendemos la igualdad efectiva del euskera y para quienes queremos avanzar en la normalización de nuestra lengua. Sin embargo, la ofensiva contra el euskera no ha cesado" y ha asegurado que desde EH Bildu seguirán trabajando "para dotar a nuestra lengua nacional de un nuevo estatus", ha indicado.
PSE: "El debate no está ahí"
Por parte del PSE, el secretario de Euskera del PSE-EE, Pau Blasi, ha rebajado la trascendencia del pronunciamiento, en la medida en que "lo nuclear del debate lingüístico no está en ese artículo 187.5 sobre el que se consultaba, sino en la aplicación de los índices de obligado cumplimiento, eliminados por la nueva Ley de Empleo Público".
"El debate ha estado siempre en torno a la aplicación de los Índices de Obligado Cumplimiento, vigentes desde 1989, y que con la reforma de la Ley acordada por PNV y EH Bildu el pasado 26 de junio quedan en entredicho", ha advertido.
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