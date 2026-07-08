Los gobiernos español y vasco se han comprometido a reformar la ley de enjuiciamiento criminal en materia de reiteración delictiva, para que las personas que han cometido delitos pero aún no han tenido sentencia firme y vuelvan a delinquir paguen "las consecuencias".

Así lo ha asegurado el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que ha presidido junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la Junta de Seguridad del País Vasco, celebrada de manera telemática.

Zupiria ha comparecido en Vitoria-Gasteiz para informar de los acuerdos alcanzados, que incluyen también cambios normativos para reforzar el control de armas blancas en espacios públicos o para facilitar la participación de la Ertzaintza en la posible repatriación de delincuentes.

Bingen Zupiria ha comparecido tras la reunión y ha destacado que los acuerdos alcanzados “permiten seguir avanzando en un objetivo compartido por toda la ciudadanía: que Euskadi siga siendo un país seguro, con mayor capacidad de respuesta institucional y con una policía integral, la Ertzaintza, plenamente integrada en todos aquellos ámbitos en los que está en juego la seguridad integral”.

Los acuerdos abarcan los siguientes ámbitos:

Reiteración delictiva

Ambos gobiernos han acordado promover una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “orientada a mejorar la respuesta penal y procesal frente a supuestos de reiteración delictiva”. El objetivo es evitar que la no existencia de una sentencia firme, debido a la dilación de un proceso judicial, permita al presunto delincuente eludir su responsabilidad como reincidente.

Según han indicado desde el Gobierno Vasco, “para ello se prevé impulsar una propuesta de reforma con pleno respeto a los derechos fundamentales, a la presunción de inocencia, a la proporcionalidad y a la excepcionalidad de las medidas cautelares”.

Armas blancas

La Junta de Seguridad ha acordado promover formalmente la modificación normativa del Reglamento de armas para reforzar la prevención, el control y la sanción del porte o uso de armas blancas y otros objetos peligrosos en establecimientos y lugares públicos con especial atención a los de mayor concurrencia.

Asimismo, se impulsa la puesta en funcionamiento del Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana, que garantiza la interoperabilidad y el acceso de la Euskal Polizia a la información necesaria para garantizar el conocimiento de las personas que cometen de forma reiterada este tipo de infracciones en el Estado.

Extranjería

El Gobierno Vasco y el español también han acordado que la Ertzaintza participe en los informes policiales en materia de seguridad y orden público que deban emitirse en los procedimientos de expulsión de personas extranjeras en casos como delincuencia grave, reiteración delictiva, pertenencia a grupos criminales, violencia, alteración relevante de la seguridad ciudadana o afectación al orden público en Euskadi.

Drones

El acuerdo alcanzado también prevé promover la modificación normativa necesaria para reconocer expresamente que en Euskadi las actividades de recepción de las comunicaciones previas de operaciones UAS/drones y el control administrativo general respecto de dichas operaciones corresponden al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y a la Ertzaintza.

Finalmente, se ha acordado la participación de la Ertzaintza en foros europeos o “avanzar en materia de servicios privados de seguridad, reforzando la posición de Euskadi en el ejercicio de sus competencias de control, inspección, sanción y registro”.