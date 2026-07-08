El PSOE y los sindicatos cargan contra Feijóo por llamar "cáncer" al absentismo laboral
Las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el absentismo laboral han desatado una oleada de críticas por parte del Gobierno, el PSOE y los principales sindicatos, que le acusan de cuestionar derechos laborales y de equiparar de forma indebida las bajas médicas con el absentismo injustificado.
La secretaria adjunta de Organización y Coordinación Territorial del PSOE, Elisa Garrido, ha asegurado este miércoles que la "única medida" que plantea el PP es "el recorte" de derechos de los trabajadores.
En una entrevista en RNE, Garrido ha reprochado a Feijóo haber "metido en el mismo saco" las bajas laborales, los permisos retribuidos y el absentismo, después de que el dirigente popular calificara este fenómeno de "cáncer" para la economía y cuestionara que un trabajador perciba las mismas prestaciones cuando está de baja que cuando acude a su puesto de trabajo.
La dirigente socialista ha vinculado, además estas, declaraciones con la reciente propuesta del PP de impulsar una ley para proteger al concebido no nacido mediante ayudas durante la gestación. "Va a proteger al embrión, pero si esa misma mujer tiene una baja por un embarazo de riesgo, Feijóo dice que eso es un cáncer y hay que bajarle el salario", ha afirmado.
“El mismo cuento de siempre”
A su juicio, el planteamiento del PP responde al "mismo cuento de siempre": que para mejorar la competitividad de las empresas es necesario recortar derechos laborales. Frente a ello, reclamó un debate "serio" sobre el absentismo y defendió reforzar los recursos de la sanidad pública para agilizar la atención sanitaria.
En la misma comparecencia, Garrido también se ha referido a las investigaciones judiciales que afectan al PSOE y ha denunciado la existencia de una "minoría excesivamente relevante" de jueces que, según ha sostenido, actúan como "agentes políticos" y vulneran derechos fundamentales durante determinadas instrucciones judiciales.
La posición de los sindicatos
Las críticas a Feijóo también llegaron desde el ámbito sindical. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha calificado las palabras del líder popular de "declaración de intenciones".
A través de la red social X, ha advertido de que plantear que las personas trabajen enfermas, reducir las prestaciones por incapacidad temporal o presuponer un fraude generalizado en las bajas médicas supone un avance del modelo laboral que defendería el PP.
En la misma línea se ha expresado el secretario general de Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, Pepe Álvarez, quien ha recordado que las mejoras pactadas en los convenios colectivos "tienen fuerza de ley" y deben respetarse. Álvarez ha subrayado además que el absentismo injustificado ya conlleva sanciones y ha considerado "un disparate" equiparar las bajas laborales, los permisos y las licencias con ese fenómeno.
La controversia se ha originado tras un encuentro celebrado el martes en Bilbao con empresarios, donde Feijóo aseguró que el absentismo laboral en España "no se sostiene" y constituye "un cáncer que no podemos pagar". El presidente del PP cifró su coste en más de 30.000 millones de euros y lo relacionó con el déficit de la Seguridad Social, que situó en 70.000 millones.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se sumó a las críticas y sostuvo que "quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está", intensificando así el choque político abierto por las declaraciones del líder de la oposición.
Te puede interesar
Ubarretxena admite que las negociaciones sobre transferencias "no van bien" y han recibido un "no rotundo"
La consejera de Autogobierno del Gobierno Vasco ha reconocido que son materias difíciles, pero ha asegurado que "con voluntad política siempre se pueden solventar".
Pau Blasi (PSE-EE) pide "paciencia" al lehendakari en la negociación de las competencias
El parlamentario del PSE-EE Pau Blasi ha pedido calmar los ánimos al lehendakari, Imanol Pradales. Estas palabras llegan después de que el jefe del Ejecutivo vasco denunciara la semana pasada que el incumplimiento del acuerdo de transferencias por parte del Gobierno de España es una "falta de respeto". Ante este escenario, Blasi ha subrayado que se debe actuar "sin palabras gruesas" para encauzar correctamente la negociación de las competencias.
El juez deniega a Begoña Gómez viajar a la cumbre de la OTAN, pero autoriza su viaje a Londres
Peinado se encuentra de vacaciones y ha sido el magistrado Antonio Viejo quien se ha encargado de resolver la petición de la esposa del presidente del Gobierno de España; solicitó salir de España del 7 al 10 de julio para poder viajar a Turquía y después a Londres, a la gradución de su hija.
Un lehendakari por primera vez en el chupinazo: "Mi objetivo es disfrutar de las fiestas como un ciudadano más"
Es la primera vez que un lehendakari está en el Ayuntamiento en el chupinazo de San Fermín ejerciendo su cargo. Ha estado en el programa especial de ETB y ha destacado que espera "que la gente disfrute, en paz y respeto".
Hamás pone fin a su gobierno en Gaza y transfiere el poder a un comité tecnócrata palestino
Tras la disolución de Hamás, este órgano deberá gestionar la región siguiendo las directrices recogidas en el alto el fuego.
Juanma Moreno toma posesión como presidente andaluz por tercera vez
El líder del PP-A, Juanma Moreno, ha tomado posesión por tercera vez como presidente de la Junta en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la comunidad, en un acto al que ha asistido el que será su vicepresidente, el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira. El presidente andaluz, en su discurso tras la jura del cargo, se ha mostrado "orgulloso" de la comunidad y de quienes "nacieron aquí", así como de quienes "vinieron a comprometerse con esta tierra que hoy es la suya", y se ha marcado como objetivo que esta legislatura, que aborda en un gobierno de coalición con Vox, sea "fructífera" y "larga".
Matute sobre "la delicada situación" del gobierno de Sánchez: "Gobernar no es resistir"
El diputado y portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso ha apuntado que queda un año de legislatura, un tiempo que ha de aprovecharse para seguir "avanzando en una agenda de derechos sociales, democráticos y plurinacionales".
Cientos de personas salen a la calle en Pamplona para reclamar unas fiestas sin presos ni exiliados
La red ciudadana Sare ha asegurado que el proceso para el regreso de los presos exiliados se encuentra "en el último peldaño" y ha llamado a culminarlo mediante la aplicación de la legislación penitenciaria ordinaria y la movilización social, coincidiendo con el inicio de los sanfermines.
El lehendakari advierte a Sánchez de que el incumplimiento en las transferencias es una "inaceptable falta de respeto"
"Nos hemos encontrado con un muro que dice 'no' y no propone alternativas", ha lamentado Imanol Pradales sobre las reuniones bilaterales mantenidas con diferentes Ministerios esta semana, por lo que ha mostrado su "preocupación" y ha advertido de que "cada vez hay menos confianza entre las partes".