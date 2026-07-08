El PSOE y los sindicatos cargan contra Feijóo por llamar "cáncer" al absentismo laboral

Las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el absentismo laboral han desatado una oleada de críticas por parte del Gobierno, el PSOE y los principales sindicatos, que le acusan de cuestionar derechos laborales y de equiparar de forma indebida las bajas médicas con el absentismo injustificado.

La secretaria adjunta de Organización y Coordinación Territorial del PSOE, Elisa Garrido, ha asegurado este miércoles que la "única medida" que plantea el PP es "el recorte" de derechos de los trabajadores.

En una entrevista en RNE, Garrido ha reprochado a Feijóo haber "metido en el mismo saco" las bajas laborales, los permisos retribuidos y el absentismo, después de que el dirigente popular calificara este fenómeno de "cáncer" para la economía y cuestionara que un trabajador perciba las mismas prestaciones cuando está de baja que cuando acude a su puesto de trabajo.

La dirigente socialista ha vinculado, además estas, declaraciones con la reciente propuesta del PP de impulsar una ley para proteger al concebido no nacido mediante ayudas durante la gestación. "Va a proteger al embrión, pero si esa misma mujer tiene una baja por un embarazo de riesgo, Feijóo dice que eso es un cáncer y hay que bajarle el salario", ha afirmado.

“El mismo cuento de siempre”

A su juicio, el planteamiento del PP responde al "mismo cuento de siempre": que para mejorar la competitividad de las empresas es necesario recortar derechos laborales. Frente a ello, reclamó un debate "serio" sobre el absentismo y defendió reforzar los recursos de la sanidad pública para agilizar la atención sanitaria.

En la misma comparecencia, Garrido también se ha referido a las investigaciones judiciales que afectan al PSOE y ha denunciado la existencia de una "minoría excesivamente relevante" de jueces que, según ha sostenido, actúan como "agentes políticos" y vulneran derechos fundamentales durante determinadas instrucciones judiciales.

La posición de los sindicatos

Las críticas a Feijóo también llegaron desde el ámbito sindical. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha calificado las palabras del líder popular de "declaración de intenciones".

A través de la red social X, ha advertido de que plantear que las personas trabajen enfermas, reducir las prestaciones por incapacidad temporal o presuponer un fraude generalizado en las bajas médicas supone un avance del modelo laboral que defendería el PP.

En la misma línea se ha expresado el secretario general de Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, Pepe Álvarez, quien ha recordado que las mejoras pactadas en los convenios colectivos "tienen fuerza de ley" y deben respetarse. Álvarez ha subrayado además que el absentismo injustificado ya conlleva sanciones y ha considerado "un disparate" equiparar las bajas laborales, los permisos y las licencias con ese fenómeno.

La controversia se ha originado tras un encuentro celebrado el martes en Bilbao con empresarios, donde Feijóo aseguró que el absentismo laboral en España "no se sostiene" y constituye "un cáncer que no podemos pagar". El presidente del PP cifró su coste en más de 30.000 millones de euros y lo relacionó con el déficit de la Seguridad Social, que situó en 70.000 millones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se sumó a las críticas y sostuvo que "quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está", intensificando así el choque político abierto por las declaraciones del líder de la oposición.