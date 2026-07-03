Presos
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Cientos de personas salen a la calle en Pamplona para reclamar unas fiestas sin presos ni exiliados

Publicidad
18:00 - 20:00
author image

EITB

Última actualización

La red ciudadana Sare ha asegurado que el proceso para el regreso de los presos exiliados se encuentra "en el último peldaño" y ha llamado a culminarlo mediante la aplicación de la legislación penitenciaria ordinaria y la movilización social, coincidiendo con el inicio de los sanfermines.

Presos Pamplona Política

Te puede interesar

VITORIA, 02/07/2026.- La alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria, este jueves durante el pleno de debate general de política municipal. El Ayuntamiento de Vitoria está ultimando la ordenanza que permitirá la habilitación de viviendas en locales situados a pie de calle, que tendrán precios topados y que deberán destinarse a domicilios habituales y permanentes con la prohibición de otros usos para evitar la especulación. EFE/ADRIAN RUIZ HIERRO
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ultima la ordenanza para construir viviendas en lonjas con precios topados y medidas para evitar la especulación

La alcaldesa Maider Etxebarria ha aprovechado la primera jornada del pleno de política general para hacer balance de los tres años de gobierno en materia de vivienda, entre otras cuestiones. El pleno seguirá el viernes con las réplicas de la oposición, aunque los tres grupos, EH Bildu, PP y Podemos, han manifestado ya su descontento y "decepción".
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sanfermines 78 y Martxoak 3 exigen al Estado español responsabilidad en los sucesos de 1976 y 1978

Los colectivos Sanfermines 78 Gogoan y Martxoak 3 han impulsado una iniciativa “Estado responsable” que insta al Gobierno de España a "reconocer expresamente la responsabilidad principal y directa del Estado español en la comisión de los crímenes ocurridos" durante el 3 de marzo en Vitoria y los sanfermines de 1978. El 8 de julio, recordarán en Pamplona a Germán Rodríguez, asesinado en la “violenta agresión policial” de los sanfermines de 1978.
BILBAO, 02/07/2026.- Euskalgintzaren Kontseilua ha convocado una concentración este jueves en Bilbao, así como en el resto d las capitales vascas, en defensa del euskera en las capitales vascas, tras la polémica por los numerosos ceros en la asignatura de la lengua vasca en la prueba de acceso a la universidad de la EHU. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Kontseilua denuncia en los campus de la EHU el “menosprecio sistemático al euskera”, tras la última decisión judicial

Bajo el lema ‘Justizia euskararentzat, Euskara guztiontzat’, Kontseilu ha presidido tres concentraciones en los campus de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) para protestar por la última decisión judicial en relación a los exámenes de la PAU. Además de cientos de ciudadanos, en las concentraciones han participado representantes de los principales sindicatos y de otros colectivos que se habían adherido a la convocatoria. La secretaria general de Kontseilua, Idurre Eskisabel, ha denunciado el “menosprecio sistemático al euskera, con el objetivo de prolongar que el euskera sea una lengua de segunda, dependiente del castellano".

Cargar más
Publicidad
X