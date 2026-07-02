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Kontseilua denuncia en los campus de la EHU el “menosprecio sistemático al euskera”, tras la última decisión judicial

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BILBAO, 02/07/2026.- Euskalgintzaren Kontseilua ha convocado una concentración este jueves en Bilbao, así como en el resto d las capitales vascas, en defensa del euskera en las capitales vascas, tras la polémica por los numerosos ceros en la asignatura de la lengua vasca en la prueba de acceso a la universidad de la EHU. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Euskararen gutxiespen sistematikoa" salatu du Kontseiluak EHUko campusetan, epailearen azken erabakiaren ostean
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EITB

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Bajo el lema ‘Justizia euskararentzat, Euskara guztiontzat’, Kontseilu ha presidido tres concentraciones en los campus de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) para protestar por la última decisión judicial en relación a los exámenes de la PAU. Además de cientos de ciudadanos, en las concentraciones han participado representantes de los principales sindicatos y de otros colectivos que se habían adherido a la convocatoria. La secretaria general de Kontseilua, Idurre Eskisabel, ha denunciado el “menosprecio sistemático al euskera, con el objetivo de prolongar que el euskera sea una lengua de segunda, dependiente del castellano".

Euskera Kontseilua UPV-EHU Política

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